Başkan Sekmen: “AK Parti’miz belediyecilikte de çığır açmıştır”

Erzurum Cumhuriyet Caddesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Caddesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışında yaptığı konuşmada, “AK Parti’miz belediyecilikte de çığır açmıştır” dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne mensup teşkilat mensuplarının katıldığı açılışa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

“Ecdadımız ‘Şeref-ül mekân bil mekîn’ yani ‘Bir şehri aziz kılan, o şehrin sakinleridir’ demiştir. Siz aziz hemşehrilerimizin huzur ve refahı için 5 yılda şehrimizi dört başı mamur bir kent haline getirdik” diyerek söze başlayan Başkan Sekmen, “Geçmişte göçle anılan şehir, bu kez son 40 yılın en iyi büyüme oranını yakaladı. Bunu bize verdiğiniz güven ve destekle başardık. Erzurum şimdi göç veren değil nitelikli göç alan bir şehir oldu” diye konuştu.

Başkan Mehmet Sekmen, “Geçmişiyle barışık olamayan geleceğini de sağlıklı bir şekilde inşa edemez” şeklinde konuştu.

Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz kadim şehrimizin geçmişini, kültürü, örf ve âdetini, tarihi kimliği korumak için zaman mefhumu gözetmedik. Malumlarınız olduğu üzere AK Parti, belediyecilikte çığır açmış, hayata geçirdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Bizler sizlerden aldığımız güçle altyapıdan çevre sorunlarına kadar her alanda, daha ayrıntılı daha ince işçiliğe yönelik yatırımları hayata geçirdik. Kolektif, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla Erzurum’da yatırım bütçesi kullanımında üç yıl üst üste Türkiye birincisi olduk. ‘daima millet daima hizmet’ diyerek sizlere hizmetkâr olduk.”

“Hizmet sevdamız demokrasi zaferimizle taçlanacak”

“Tevazu samimiyet ve gayret ile ‘Memleket işi gönül işi’ diyerek, ‘Gönül belediyeciliği’ şiarıyla sizlerin huzuruna çıktık” diyen Başkan Sekmen, yerel seçimlerin önemini şöyle ifade etti: “Cumhur İttifakımızla birlikte inşallah Erzurum’da ve Türkiye’de yeni bir demokrasi destanı yazacağız. 31 Mart seçimleri, demokrasi ve milli iradenin güçlenmesi, 2023 Büyük Türkiye idealine ulaşmamız için yeni bir dönüm noktasıdır. 31 Mart, başlattığımız küresel ölçekli projelerin milletimizden yeniden teyit alacağı bir tarih olacaktır. Türkiye’ye hizmet sevdamız milletimizden demokrasi zaferimizle bir kez daha takdir ve yetki alacak, şehirlerimiz Cumhur İttifakımızın ehliyetli liyakatli tecrübe ve deneyim sahibi elleriyle büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir.”

Kenti her alanda zirveye çıkardıklarını ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnsanı merkez alan bir anlayış içerisinde sizlerin dua ve desteğiyle Erzurum’u her alanda kalkındırmaya, yeniden ihya ve inşa etmeye devam ediyoruz. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, üretimde, kentsel dönüşümde, ulaşımda, çevrede, kültür ve sanatta, sporda bu mübarek şehri layık olduğu yere taşımak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Türkiye’nin yükselen şehri Erzurum’un kutlu yürüyüşü inşallah 31 Mart seçimleriyle daha da güçlenecek ve daha da büyüyecek. Milli iradenin mihenk taşı zaferler şehri Erzurum’a en iyi hizmetleri sunma noktasında gece gündüz demeden çalışmaya dünden daha büyük bir şevk ve heyecanla koşmaya devam ediyoruz.”

Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.