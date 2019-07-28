Başkan Şeker: "Mut için hayırlı hizmetler yapacağız"

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, 4 aylık görev süresini değerlendirirken "Mut için hayırlı işler yapacağız" dedi.

Başkan Şeker,yaptığı açıklamada, belediye başkanı olmak için siyaset yapmadığını belirterek, "Bu devleti milleti çok seviyoruz sevdiğimiz içinde hakkaniyetli bir şekilde çalışma yapacağız. Mut için

hayırlı işler yapacağız. Belediyenin gelir giderine girmeyeceğim ama şöyle bir uygulama yapacağım. Belediyemizin 1 Nisandan itibaren belediye sitesinde kasada bulunan para borçların ne olduğu aylık gelen para kesintilerimizin ne olduğunu yayınlayacağım. Belediyelerde seçimi biri kaybediyor biri kazanıyor. Devraldıkları borcu basına açıklıyorlar ve billboardlara eski borcu yazıyorlar. Ben bunu yapmayacağım. Belediyenin maddi durumuyla ilgili yapılandırılmış borçlar var. Yapılandırılmamış dışında emekli sandığı, Maliye ve SGK’ya olan borçlar artı esnaf borcu var. Üzülmem çünkü borç herkesin olur. Borçlu belediye devraldım diye ağlayıp sızlayan öyle bahane üreten bir pozisyonda olmak istemiyorum” diye konuştu.

Belediyenin Büyükşehir gibi fazla bir geliri olmadığını söyleyen Başkan Şeker, “Belediyede gelir olarak emlak ve ruhsat gelirimiz var. Başka bir gelirimiz yok. Bizde elimizdeki şartlara göre hedefin en iyisini yapmak zorundayız. Gelirle gider hemen hemen denge içerisinde onun için kısıtlı bir bütçeyle ayakta durmaya çalışacağız”

Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer ile iyi bir diyalogları olduğunu vurgulayan Başkan Şeker, “Büyükşehir CHP ve biz Mut ilçede MHP olarak seçimi kazandık ama büyükşehirle çok iyi bir diyalogumuz var. Büyükşehrin ilçemize yapacağı her türlü hizmete var gücümüzle destek olacağız" şeklinde konuştu.