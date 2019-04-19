Başkan Seçer’in ‘temsilde adalet’ talebine muhalefetten bir kez daha ret

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 45 üyesi bulunan Cumhur İttifakı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ‘temsilde adalet’ talebini bir kez daha reddederek, 8 birliğe gizli oylamayla yapılan üye seçimlerinin tamamını aldı. CHP ve mecliste grubu bulunmayan hiçbir üye birliklerde yer alamadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nın ikinci birleşimi, muhalefetin çoğunluk oylarının belirlediği birlik seçimlerine sahne oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında, 13 madde görüşülerek karara bağlandı. Maddelerin birini açık oyla yapılan satış komisyonu üye seçimi, 8’ini de gizli oyla yapılan birlik seçimleri oluşturdu.

Muhalefet, Seçer’in ‘temsilde adalet’ önerisini bir kez daha reddetti

Seçimlere geçmeden önce AK Parti ve MHP’li meclis üyelerine, ilk birleşimde dile getirdiği ‘temsilde adalet’ çağrısını yineleyen Başkan Seçer, mecliste grubu bulunmayan siyasi partilerin meclis üyelerinin de birliklerde yer alması için öneride bulundu. Seçer, “Geçen toplantıdaki önerimi yineliyorum. O zaman başarılı olamadık ama eğer geçtiğimiz toplantıdaki gibi bir işbirliğini siyasi partiler ortaya koyarsa buradaki bazı meclis üyeleri bu birliklerde temsil edilme imkanı bulamaz. Tekrar yineliyorum geçen toplantıdaki teklifimi. O zaman başarılı olamadık ama umut ediyorum birlik seçimlerinde bunu başaracağız. Eğer sayısal çoğunluğa göre bir dağılım yaparsak, başta Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer grubu bulunmayan siyasi partiler birliklere temsilci veremeyecekler. Sizlerin takdirine sunuyorum. Arzu ederseniz siyasi parti sözcüleri bu konuda kısa bir değerlendirme yapsınlar ve birliklere göndereceğimiz listeleri beraber hazırlasınlar. Meclisteki meclis üyesi dağılımına göre siyasi partilerimize temsil edilme hakkı versinler ve adaletli bir şekilde bu birlikleri oluşturalım istiyorum başkanınız olarak. Ama tabi ki takdir sizin. Tekrar yineliyorum, gelecek günlere en azından bir başlangıç yapalım bu seçimlerle. Takdir sizin. Özellikle ilçe belediye başkanlarıma sesleniyorum” dedi.

Bunun üzerine CHP Grup Sözcüsü Abdullah Özyiğit, muhalefet sıralarına giderek görüşmek istedi ancak, AK Partili ve MHP’li meclis üyeleri bu öneriyi de kabul etmedi. Seçer, “Önerim karşılık bulmadı. İnşallah önümüzdeki süreçte bu iki toplantıda çabaladığımız ama bir türlü başaramadığımız birlikteliği başarırız umut ediyorum. Çünkü Mersin halkının bizden beklentileri bu” diye konuştu.

Tüm birliklerin üyeleri muhalefet kanadından

Daha sonra açık oylamayla yapılan satış komisyonlarına üye seçimi ile gizli oylamayla yapılan Türkiye Belediyeler Birliği, Akdeniz Katı Atık Birliği, Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Sağlıklı Kentler Birliği ve Avrupa Tarihi Kentler Birliği’ne üye seçimleri gerçekleştirildi. Seçimlerde, AK Parti ve MHP’nin 45 meclis üyesiyle temsil edildiği muhalefet kanadı, tüm birlikleri aldı.

“Pozitif ayrımcılık uygulamanızı istiyoruz”

Toplantı sonunda CHP’li Abdullah Özyiğit mecliste bu seçimlerle tek taraflı bir tutum geliştiğini söylerken, HDP’li meclis üyesi Ali Tanrıverdi ise mecliste grubu bulunmayan siyasi partilerin temsiliyet haklarının ellerinden alındığını dile getirdi. Yasanın, grubu olmayan siyasi partilerin de komisyonlarda temsiliyetini öngören bir kapı araladığını, ancak Büyükşehir Belediye Meclisi’nin birinci birleşimde bu kapıyı kapattığını dile getiren Tanrıverdi, “Temennim ve önerim şudur; bizler, TBMM’de grubu bulunan ve Türkiye siyasetinde önemli bir yeri olan, milyonlarca seçmeni bulunan partileri temsil ediyoruz. Bundan sonraki haklarımız da yasaya göre çok kısıtlı olacak. Mersinimizle ilgili olarak önerilerimi, eleştirilerimizi, katlılarımızı sunmak istiyoruz. Bu konuda, grubu bulunmayan siyasi partilerin sözcülerine pozitif ayrımcılık uygulamanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Mecliste grubu bulunmayan parti temsilcilerine pozitif ayrımcılık yapacağım”

Başkan Seçer de vatandaşın ilçelerde kendilerinden hizmet beklediğini vurgulayarak, “Dağda, ovada, mahallede sorunlar birikmiş çözüm bekliyor. Hep beraber tüm gücümüzle çalışarak, aldığımız oyun karşılığını, ki onun karşılığı da hizmettir, vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ali Bey, yüzde 10 seçim barajını değerlendirdi. Tabi bu bir genel ve siyasi sorun. Türkiye’de seçim mevzuatı yapılırken ‘temsilde adalet, yönetimde istikrar’ prensibi çerçevesinde yapılıyor ama görünen o ki, ne temsilde adalet ne de eğer meclisimizde de görüldüğü gibi demokrasi kültürü yoksa yönetimde istikrar sağlanamıyor. Önce biz bu kültürü geliştireceğiz, ondan sonra seçim sisteminde bazı oynamalar yapacağız, barajları batılı demokrasi toplumlarında olduğu gibi sıfır seviyesine kadar indireceğiz. Umut ediyorum, kısa sürede bunu gerçekleştiririz. Elbette sizin temsil ettiğiniz siyasi partinin burada görüşlerini ya da sizlere destek veren yurttaşların düşüncelerini ifade etme imkanı, komisyonlarda temsil edilmeyerek sağlamadığınızı görüyorum, biliyorum ve daha önceki birleşimde de bu konuyu gündeme getirdim. Bunun bir önergeyle yüce meclisin gündemine sundum ama bu kabul görmedi. Ama uygulamalarımda fiilen Halkların Demokratik Partisi, İYİ Partili ve Demokrat Partili arkadaşlarıma, mecliste grubu bulunmayan parti temsilcilerine pozitif ayrımcılık yapacağım. Tabi, bunu belli kurallar çerçevesinde, inisiyatif kullanabildiğim ölçüde bunları gerçekleştireceğiz ki, siz de sizin destekçilerin duygularını ve düşüncelerini mecliste etme fırsatı bulun” dedi.