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Başkan Seçer, Ürdün’e gidiyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün’e gerçekleştirecek.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:29
Başkan Seçer, Ürdün’e gidiyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün’e gerçekleştirecek. Seçer, eş başkanlığını yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) 9-10 Temmuz’da Amman’da yapılacak kongresine katılacak.


Başkan Seçer, eş başkanı olduğu UCLG-MEWA’nın kongresine katılmak üzere Ürdün’e gidecek. Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirecek kongrede, 2019-2022 dönemi yönetim organlarının yanı sıra komiteleri için Başkanlık Divanı seçimleri yapılacak.


Eş Başkan Seçer, yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturan ve dünya genelindeki yerel yönetimleri bir şemsiye altında toplayan UCLG-MEWA kongresinde, Mersin’in sesinin uluslararası sınırları aşmasını ve dünya çapında bir platformda temsil edilmesini sağlayacak.


Zirvenin ilk günü olan 9 Temmuz’da açılış oturumunun ardından “Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı” gerçekleştirilecek. “Yerel Yönetimler için Büyük Veri ve Açık Verinin Zorlukları ve Fırsatları” konulu oturumun ardından “UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi İdari Oturumu” yapılacak. Zirvenin ikinci günü ise “UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi İdari Oturumu” ile başlayacak ve “Göç Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü” başlıklı panel ile devam edecek. Ardından gerçekleştirilecek genel kurulda 3 yıllık Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan görüşülecek ve yönetim organlarının seçimi yapılacak.



Seçer, Çin’deki Kardeş Şehirler Zirvesi’ne katılacak


Seçer, bu ay Çin’de düzenlenecek uluslararası toplantıda da Mersin’i temsil edecek. Seçer, Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği, Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği ve Çin Kamu Diplomasi Birliği’nin ev sahipliğinde Qinghai Eyaleti Dış İlişkiler Ofisi ve Xining Belediyesi Halk Hükümeti tarafından düzenlenecek olan Uluslararası İpek Yolu’ndaki Kardeş Şehirler Zirvesi’ne katılacak. 19-21 Temmuz’da Çin’in Xining kentinde gerçekleştirilecek olan zirve, kentsel gelişmeyi birlikte tartışmayı ve kardeş şehirler arasında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:29
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