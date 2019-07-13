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Başkan Seçer Ürdün’de Mersin’i temsil etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk yurtdışı ziyaretini Ürdün’e gerçekleştirerek, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve tecrübelerini paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla çalışan UCLG-MEWA’nın kongresinde kenti temsil etti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:04
Başkan Seçer Ürdün’de Mersin’i temsil etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk yurtdışı ziyaretini Ürdün’e gerçekleştirerek, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve tecrübelerini paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla çalışan UCLG-MEWA’nın kongresinde kenti temsil etti.


Kongrede Mersin Büyükşehir Belediyesi, UCLG-MEWA’nın 2019-2022 dönemiiçin yönetim kurulu üyesi ve Sosyal İçerme Komitesi Başkanı seçildi. Ayrıca MersinUCLG dünya teşkilatında MEWA’yı temsil edecek delegasyonlar arasına da seçildi.


Eşbaşkan olarak kongreye katılan Seçer, UCLG-MEWA Genel Kurulunu yönetti.Yönettiği oturumda açılış konuşması yapan Seçer, Mersin’i tanıtırken, Mersin veAmman’ın özellikle son yıllarda yaşanan göç akınından etkilenen şehirler olmalarınoktasında benzerlikler taşıdığını vurguladı. Seçer’in yönettiği oturumda teşkilatın yönetim organları yapılandırılırken, aynızamanda UCLG Dünya Teşkilatı’nda UCLG-MEWA’yı temsil etmesi düşünülenüyeler de belirlendi. Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019-2022 dönemiiçin teşkilatın yönetim kurulu üyesi olarak seçilirken, Sosyal İçerme KomitesiBaşkanlığına da layık görüldü.


Sosyal İçerme Komitesi nedir?


UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi, insan hakları ve katılımcı demokrasialanında ortak bir zemin oluşturmak ve yerel yönetimlerin bu konulardaki bilgi vetecrübelerini paylaşabilmeleri amacıyla 2014 yılında kuruldu. Katılımcı demokrasi veinsan haklarına yönelik yenilikçi yerel politikalar tasarlayıp, bu politikalara ilişkinesasları oluşturmak ve ortaklaşa bilgi üretim paylaşımlarını teşvik etmek amacıylafaaliyet gösteren Sosyal İçerme Komitesi’ne, Mersin Büyükşehir Belediyesibaşkanlık yapacak.


Öte yandan, oturumda Mersin Büyükşehir Belediyesi UCLG Dünya Teşkilatı’nınUCLG-MEWA’yı temsil edecek yönetim kurulu ve Dünya Konseyine önerilecekyerel yönetimler arasında da yerini aldı. Oturumda, UCLG-MEWA’nın üç yıllıkfaaliyet raporu ve komitelerin politika belgeleri de değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:04
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