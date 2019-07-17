Başkan Seçer: "Ticaret ve sanayi sektörü ile aynı dili konuşuyoruz, sorunları hızla çözeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1/5000’lik planların önemine değinerek, " 1/5000’lik planlar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Birçok noktada da plan çalışmaları bitmiş aslında ama kurum görüşleri önemli, onların çalışmaları devam ediyor. Plan olmazsa hiçbir şey olmuyor. Yatırım da yapamıyorsunuz. 1/5000’lik plan olacak ki, ilçeler hemen uygulama planlarını yapabilsin, yatırımcı da yatırımını yapabilsin" dedi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Başkan Seçer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz,yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş yer aldı. Başkan Seçer’e görevinde başarılar dileyen Torunoğlu, Anamur hakkındaki sorunlarını dile getirdi ve Seçer’in anlattığı çözüm önerilerini dinledi.

Ticaret, sanayi ve tarıma vakıf bir belediye başkanı olarak, kendileri ile aynı dili konuşacağını ve bu sayede sorunları çok kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Seçer,kısa sürede önemli çalışmaları hayata geçireceklerini, sorunları tek tek çözüme kavuşturacaklarını belirtti. İlk olarak ilçelere yapılacak yatırımlarda 1/5000’lik planların önemine değinen Seçer, "Tabi ki plan çok önemli. Bizden önceki dönemde Anamur’un da içinde bulunduğu bazı bölgelere plan çalışmaları başlamış. Geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili sunum yapıldı. 1/5000’lik planlar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Birçok noktada da plan çalışmaları bitmiş aslında ama kurum görüşleri önemli, onların çalışmaları devam ediyor. Plan olmazsa hiçbir şey olmuyor. Yatırım da yapamıyorsunuz. 1/5000’lik plan olacak ki, ilçeler hemen uygulama planlarını yapabilsin, yatırımcı da yatırımını yapabilsin. Her şey plana tabi. Mersin’in en büyük şanssızlığı, yılardır plansız olması ve plansız büyümesi. Bu önemli bir kargaşa oluşturuyor. Yatırımların da gecikmesine sebep olmuş. Bunu aşmamız lazım. 1/100 binlik plan yakın zaman önce yapıldı. Sonra revize edildi. Olabilir planlar revize edilebilir, çünkü şehirler de canlı bir organizma gibidir" diye konuştu.

"Düzenli katı atık depolama alanı ile ilgili çalışmalara devam ediyor"

Anamur düzenli katı atık depolama alanı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Seçer, "Geçtiğimiz günlerde Anamur’da bir toplantı yaptık. Düzenli katı atık depolama alanı ile ilgili. Bu sadece Anamur’u ilgilendirmiyor. Bozyazı ve Aydıncık’ı da ilgilendiriyor. 3 ilçemize hitap edecek bir yatırım. Daha önce üzerinde çalışmalar yapılmış. Ancak oraya ayrılan kredi miktarının belirli bir süre gecikme olunca başka taraflara kayma ihtimali var. Bunu geriye döndürerek, yatırımı gerçekleştirmek istiyoruz. Aslında yer belirlenmiş, önemli çalışmalar yapılmış, birçok teknik aşamadan geçmiş ama süre geciktiği için ayrılan para bir başka tarafa yatırım olarak gitmiş. Bu tip projeler süreli projeler. Gelen hibeler de süreli hibeler. Eğer bunu zamanında yapamazsınız böyle sıkıntılar yaşanıyor. Onun üzerinde çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

Temiz su projesinin şu anda Anamur için en önemli gördüğü projelerden bir tanesi olduğunu dile getiren Seçer, "Anamur Belediyemizde de geçtiğimiz toplantıda dile getirdik. Bizim bağlı kuruluşumuz olan MESKİ’nin bir projesi. Benim ilk belediye başkanlığım süresi içerisinde bu gerçekleşecek. Finansman konusunda bu tarz projelerde diğer alanlara göre bir sorun görünmüyor. Özellikle gelir getiren yatırımlarda, MESKİ yatırımları gibi, kredi bulmakta elimiz daha rahat. Önemli olan bir karar almak, bir irade ortaya koymak ve aldığınız bu kararda da istikrarlı bir şekilde gitmek. Kısa sürede burada da önemli çalışmalar olacak" ifadelerini kullandı.

"Köy yollarının yapımı için malzeme alımı ve ihaleler tamamlandı"

Anamur’da en yoğun şikayetlerin başında köy yollarının geldiğini, bu konu ile ilgili daha önce malzeme alımları veya ihaleler tamamlanmadığı için şu anda imkanlar ölçüsünde sorunları çözüme kavuşturduklarını dile getiren Seçer, "O bölgeden gelen şikayetlerin başında, her bölgede olduğu gibi özellikle grup yolları, köy yolları önemli sorun. Anamur’un merkezinde de bu sorunları yaşıyoruz. Zaman zaman imkanlarımız ölçüsünde hemen müdahale ediyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde diyorum, bu bir belediye başkanı için kullanılacak bir sözcük değil aslında. Sığınılacak bir gerekçe değil. İmkan yoksa yeni şeyler ortaya çıkaracaksınız, onun için belediye başkanı oldunuz ama bu sözü geçici olarak kullanmama izin vereceksiniz. Ben yeni bir belediye başkanıyım. Bazı çalışma alanları ben göreve gelmezden önce başlatılıp hazırlıkları yapılması gereken alanlardı. Bir tanesi de yol. Bunların malzeme alımlarının gerçekleşmesi gerekiyordu. İhalelerin yapılması ya da onun hazırlığının yapılması gerekiyordu. Siz de takdir edersiniz ki yol hizmetleri mevsimsel hizmetler. Daha çok baharın gelmesiyle beraber yaz sonuna kadar, kış girene kadar ilgili kurumlar süratle işlerini yaparlar, kış sezonu girdiği zaman bu işler aksar. Bu sebeple de bu çalışmalar bittiği zaman hemen kış sezonunda da bir sonraki sezonun hazırlıkları yapılır. Biz geldiğimizde böyle bir ortam bulamadık. Bu hazırlıkları bulamadık. Hem malzeme konusunda, hem ekipman konusunda, hem de yaşadığımız mali krizin yansımalarını burada gördük. Ama süratle tedbirleri aldık, malzeme alımları gerçekleşiyor” dedi.

"Olumsuz sonuçları ortadan kaldıracak tedbirleri süratle almaya başlıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Belediye Meclisi’nde İller Bankası kefaleti ile ilgili teminat alma imkanı bulduklarını ve bu konuda borçlanma yetkisi aldıklarını kaydeden Seçer, “Daha uygun koşullarda Türk Petrol’den bitüm alabiliyoruz. Daha önceden peşin para yatırıyordu. Bu bizi sıkıntıya sokuyordu. Gülnar ve Erdemli Belediyesi ile anlaşma yaptık. Onların mıcır ocakları var. Ondan da malzeme alacağız uygun fiyatlı. Bu eski sıkıntıları aşacak, yani sezon öncesi yapılmayan hazırlıkları ve onların bize getirdiği olumsuz sonuçları ortadan kaldıracak tedbirleri süratle almaya başlıyoruz. Bu hizmetlerimiz de devam ediyor" diye konuştu.

Anamur’un mutlaka modern bir hale ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Seçer, “Yeni hal konusunda yeni yapılacak olan Haller Kanunu önemli. Onlara bağlı olarak biz bu yatırımları yapma durumundayız. Bu sebeple bir müddet daha bekleme durumu söz konusu olacak. Bunu da yapma zorunluluğumuz var. Anamur’un kendine münhasır özelliğinden dolayı. Çünkü katma değeri yüksek tarımsal ürünler üreten bir ilçemiz Anamur. Önemli bir gelir tarımsal üretim ve özellikle sebze ve meyve. Bu sebeple de bu bölgede coğrafi duruma baktığınız zaman da Anamur Mersin’in batı ucu.Orada mutlaka modern bir hale ihtiyacımız var. Birbirine yakın ilçe merkezlerine hal yapma ihtiyacı olmayabilir. Merkez bir noktada hepsini birleştirebilirsiniz ama Anamur’un kendine münhasır özelliği orada mutlaka modern, uygun fiziki koşulları olan bir hal yapmamızı zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı.