Başkan Seçer, MTSO meclis üyeleriyle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) eski ve yeni meclis üyeleri için düzenlenen yemeğe katıldı. Seçer, “Mersin’e yatırım yapacak olan yatırımcı benim başımın tacıdır” dedi.

MTSO, odanın eski ve yeni meclis üyeleri onuruna yemek verdi. Yemeğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol katıldı.

“Biz rutin belediyecilik için yola çıkmadık”

Yemekte bir konuşma yapan Seçer, Mersin’i daha çok geliştirmek ve ileriye götürmek adına hayata geçirecekleri ‘yatırımcı belediyecilik’ anlayışını anlattı. Mersin’in sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesi ve refah kenti olması için kentin paydaşları ile bir araya gelerek, ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Seçer, yerel yöneticiler olarak iş dünyası mensupları ile iç içe olacaklarını vurguladı. Seçer, “Burada birbirinden önemli iş dünyası insanları ile bir aradayız. Sizlerin alacağı her karar, yapacağı her adım, her faaliyetiniz bizlerle ilgili. Biz de sadece belediye başkanı olarak rutin belediyecilik hizmetleri yapmak için yola çıkmadık. Farkı şeyler yapmak istiyoruz. Böyle bir belediye başkan adayı görülmedi. İnsan kendi kendini ihbar eder mi? Ben kendi kendimi ihbar ettim. Seçim döneminde ‘Bizden çok şey bekleyin. Özellikle büyükşehir belediye başkanını seçerken vizyon ortaya koyabilecek, farklı projeksiyonlara imza atabilecek adaylara oy verin. Ben size çok farklı şeyler vaat ediyorum. Sıra dışı bir belediye başkanlığı, sıra dışı hizmetler vaat ediyorum’ diye kendi kendimi ihbar ettim. Şimdi beklentiler yüksek. Bu da bizim işimizi çok daha ciddi yapmaya sevk ediyor” dedi.

“İşbirliğimiz Mersin’in menfaatine olacak”

Büyükşehir Belediyesi olarak ayrım yapmadan birlik içerisinde çalışmayı tercih edeceklerini ifade eden Seçer, mecliste grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerinin komisyonlarda ve birliklerde temsil edilmesi önerisinin kabul görmediğini hatırlatarak, “Birlik içerisinde çalışmak istiyoruz. Ben meclis toplantılarımızda bunu söyledim. Diğer siyasi partiler ilk birleşimde bizim iş birliği çağrımızı duydular. Samimi olarak da istediklerini biliyorum ama siyaset bazen bile bile lades yaptırır. Bazı merkezi siyasi kararlar ilk etapta arkadaşlarımızın bize yaklaşmasını önledi. Bunlar açık sözlü bir siyasetçinin ifadeleridir. Ben ileriki aşamalarda arkadaşlarımızın meclis çalışmalarında bizlerle iş birliği yapacağını düşünüyorum. Bu iş birliği Vahap Seçer’in menfaatine olan değil, Mersin’in menfaatine olan iş birliği olacak. Ben meclise getireceğim kararları elbette ki, Mersin’e yararı olacak diye getireceğim” şeklinde konuştu.

“Yatırımcının mihmandarları oluruz”

Hukuk, demokrasi, insan hakları gibi toplumun refah düzeyini etkileyecek olguların ekonomi ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Mersin’e yatırımcı çekerek ekonomisini güçlendireceklerinin altını çizdi. Seçer, “Mersin’i refah toplumu yapmanın var olan bütün sorunları çözeceğini düşünüyorum. Onun için ilk önce yatırımcı belediyecilik ve yatırımcı belediye başkanı kavramını ortaya koyup ondan sonra altını doldurduk. Mersin’e yatırım yapacak olan yatırımcı benim başımın tacıdır. İster Türkiye’nin herhangi bir yerinden isterse dünyanın herhangi bir yerinden gelecek olan yatırımcının önüne düşeriz, önündeki yerel bütün bürokratik engelleri kaldırır, onların mihmandarları oluruz. Yeter ki gelen yatırımcı ekonomiye destek olsun, bize istihdam sağlasın, devlete vergi kazandırsın” diye konuştu.

Sanayi ve ticaret insanlarına çağrıda bulunan Başkan Seçer, “Sizlerden de bizlere yardımcı olmanızı istiyorum. Bizlerle iç içe olmanız, fikirlerinizi aktarmanız bizlerin siyasetine de yön verir. Bizler iyi işler yaparsak siyasetçi olarak kazançlı çıkarız. Sizler de ticaretçi, sanayici olarak bizlerin yapacağı doğru işler sayesinde karınıza kar katarsınız. Her şeyden önce Mersin ve ülkemiz kazanır” ifadelerini kullandı.