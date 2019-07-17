Başkan Seçer, ikinci yurt dışı ziyaretini Çin’e yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ürdün’ün ardından ikinci yurt dışı ziyaretini Çin’e gerçekleştiriyor. Başkan Seçer, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Xining kentinde 19-21 Temmuz’da düzenlenecek olan Uluslararası İpek Yolundaki Kardeş Şehirler Zirvesi’ne katılacak.

Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği, Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği ve Çin Kamu Diplomasi Birliği’nin ev sahipliğinde Qinghai Eyaleti Dış İlişkiler Ofisi ve Xining Belediyesi Halk Hükümeti tarafından düzenlenecek olan Uluslararası İpek Yolu’ndaki Kardeş Şehirler Zirvesi, Başkan Seçer’in katılımı ile gerçekleşecek. Kentsel gelişmeyi birlikte tartışmayı ve kardeş şehirler arasında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan zirve, 19-21 Temmuz’da Çin’in Xining kentinde gerçekleştirilecek. Başkan Seçer ve beraberindeki heyet zirve boyunca çeşitli toplantılara katılacak. 19 Temmuz Cuma günü Qinghai Uluslararası Fuar Merkezi’nde “2019 Xining Şehri Geliştirme ve Yatırım Fuarı” açılış töreni gerçekleştirilecek. 20 Temmuz Cumartesi günü İpek Yolu Kentleri Arasında İşbirliği Zirvesi ve 21 Temmuz Pazar günü ise tüm gün boyunca konu ile ilgili aktiviteler yapılacak.

Zirvede, ’açık işbirliği ve yeşil kalkınma’ ile ilgili konular paylaşılacak ve tartışılacak. Toplantı kapsamında, karşılıklı ziyaretleri ve temasları daha da arttırmak, pragmatik alışverişi güçlendirmek ve kardeş şehirlerle işbirliğini artırmak için ipek yolu ekonomik kemerini inşa etme konusu da değerlendirilecek.