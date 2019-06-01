Başkan Seçer, iftarda Tarsuslularla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadir Gecesi’nde iftarını Tarsuslu hemşehrileri ile birlikte yaptı. Siyasilerin artık kavgayı bırakmalarını isteyen Seçer, "Vatandaş bizlerden kavga değil, hizmet bekliyor. Çok söz değil, çok hizmet bekliyor. Namuslu yönetim bekliyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde kurulmaya devam eden iftar sofraları, bu kez Kadir Gecesi’nde Tarsus’ta Hz. Danyal Meydanı’nda kuruldu. İftar öncesinde masaları tek tek gezen Başkan Seçer, hemşehrilerinin hem yaklaşan Ramazan Bayramı’nı hem de Kadir Gecesi’ni kutladı. İftar yemeğine CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

“Binlerce insanla bir sofrayı, bir ekmeği paylaştık”

İftar öncesinde bir konuşma yapan Seçer, Ramazan ayında Anamur’dan Tarsus’a kadar bütün ilçeleri gezme imkanı bulduğunu, yeni seçilmiş bir belediye başkanı olarak bunun kendisi için bir şans olduğunu söyledi. Seçer, “Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Erdemli, Silifke gibi bütün bölgelerimizde vatandaşlarımız ile beraber olduk. Binlerce insanla bir sofrayı, bir ekmeği paylaştık. Ramazanın birlik, beraberlik, paylaşma, yardımlaşma duygularının en üst noktaya çıktığı o anları yurttaşlarımızla beraber olarak yaşama imkanı bulduk” dedi.

“Vatandaş bizlerden kavga değil, hizmet bekliyor”

Sadece Ramazan ayı süresince değil, bütün bir yıl boyunca aynı birlik, beraberlik, kardeşlik, ve paylaşım duygularının sürdürülmesi gerektiğini belirten Başkan Seçer, siyasilerin de artık kavga etmeyi bırakmalarını istedi. Vatandaşların kendilerinden kavga değil, hizmet beklediğini vurgulayan Seçer,“Vatandaşlar olarak birbirimize yardımcı olalım. Kavga, gürültü etmeyelim. Siyasiler bundan daha fazla ders çıkarmalı. Vatandaş bizlerden kavga değil, hizmet bekliyor. Çok söz değil, çok hizmet bekliyor. Namuslu yönetim bekliyor. Aziz mübarek gün. İbadet etmekle, oruç tutmakla, şekli bir takım ritüelleri yaparak doğru adam, doğru insan olunmuyor. İnsanın kalbinin dürüst olması lazım. Yani hırsızlık yapacaksın, diğer taraftan dini bütün bir insan görüntüsünde olacaksın. Bu, Allah katında kabul görmüyor. Siyasilerin namuslu olması lazım. Siyasilerin halkın kaynağını halka aktarması lazım. Siyasilerin adaletli olması lazım. Ayrıştırıcı olmaması, insanları bölmemesi, siyasi görüşünden, etnik yapısından, mezhebinden dolayı ezmemesi lazım” şeklinde konuştu.

31 Mart’ta bir rüzgar estiğini ve Türkiye’de çok şeyin değiştiğini, bundan sonra da değişmeye devam edeceğini vurgulayan Seçer, “Birçok farklı siyasi partiye oy vermiş, gönül vermiş insanlar artık Türkiye’de bazı olumsuzlukların değişiminden yana oy kullandı. Bizleri bu görevlere layık gördü. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz. Allah da bizi mahcup etmesin. Aklımız fikrimiz hizmette olacak” ifadelerini kullandı.

“Bizim görevimiz sizin paranızı sizlerin hizmetine amade etmek”

Kurulan iftar sofralarında halkın kaynağını yine halka verdiklerini kaydeden Seçer, “Bugün olduğu gibi sizlerin kaynağını sizlere veriyoruz. Yiyeceksiniz, iftar açacaksınız. Helali hoş olsun yedikleriniz. Kendi paranızı, kendi kaynaklarınızı, kendi hakkınızı yiyorsunuz. Hiçbir siyasetçi yaptığı hizmetlerde, vatandaşa, fakire, fukaraya yaptığı yardımlarda ya da verdiği iftarlarda bunları cebinden yapmıyor. Bunu bilmenizi isterim. Bugüne kadar size böyle anlatılmışsa yalan anlatılmış. Bizim görevimiz sizin paranızı bizim cebimize değil, yandaşlarımızın cebine değil, sizlerin hizmetine amade etmek. İşte biz de onu yapmaya gayret edeceğiz ve Allah’ın izniyle de yapacağız. Çok güzel hizmetler yapacağız” diye konuştu.

“Kardeşliğimiz ve birliğimiz daim olsun”

Seçer, konuşmasında Kadir Gecesi’nin de güzelliğine vurgu yaparak, “Bugünün de hatırına ve kutsallığına sığınarak gelecek günlerin bugünden daha iyi olması için dua ediyorum. Kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Sizlerin hassas noktalarını kaşıyarak siyasi bir takım kazanımlar elde edenlere pek kulak asmayın. Dini, milliyeti, ırkı kullanarak sizlerden faydalanmak isteyenlere kulak kabartmayın. Allah’ımız bir, kitabımız bir, ezanımız bir, al bayrağımız bir. Sizin aklınız, fikriniz birlikten, beraberlikten yana olsun. Aşamayacağımız engel yok. Bundan da emin olmanızı isterim” dedi.

Seçer’in konuşmasının ardından, yapılan dualar ve okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı.