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Başkan Seçer, Çinli yatırım firması yetkilileriyle görüştü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte yatırım yapmak isteyen Çinli yatırım firması yetkilileri ile görüştü.

21 Haziran 2019 Cuma 16:48
Başkan Seçer, Çinli yatırım firması yetkilileriyle görüştü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte yatırım yapmak isteyen Çinli yatırım firması yetkilileri ile görüştü.


Macit Özcan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda, firma yetkilileri Mersin’in potansiyellerini, akıllı kentler arasında yerini alabilmesi için yapılabilecekleri ve kentin vizyonunu oluşturacak büyük projelere ilişkin yatırım planlarını anlattı. Seçer ve firma yetkilileri, Mersin’in coğrafi konumunun yanı sıra, sahip olduğu liman ve demiryolu olanakları ile önümüzdeki dönemde hizmet verecek hava yolu ve yetişmiş insan gücü ile yatırıma çok uygun bir kent olduğunu vurguladılar ve Mersin’de yapılabilecek yatırımları ve sağlanacak finansman destekleri hakkında görüş alış verişinde bulundular. Bölgenin yatırım olanakları ve potansiyeli hakkında yatırımcılara bilgiler veren Başkan Seçer, bu anlamda yerel yönetim olarak her türlü desteği vereceklerini ve yatırım stratejileri konusunda yerel koordinasyonu sağlayacaklarını iletti. Seçer, Mersin’de yatırım yapılmasının, istihdam oluşturulmasının, tarıma, turizme, sanayiye yatırım yapılmasının önünün açılması için belediye olarak öncülük edeceklerinin altını çizerek, Mersin Yatırımcı İhracatçı Danışma Merkezi’nin de hayata geçirilmesine dönük hedeflerini anlattı. Seçer ayrıca yatırımların planlanma aşamasından tamamlanmasına kadar ilgili tüm süreçlerde yardımcı olacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:48
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