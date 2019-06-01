Başkan Seçer, Büyükşehir ve MESKİ personeliyle bayramlaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı öncesindeki son mesai gününde Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bünyesinde görev yapan personelle bayramlaştı.

Başkan Seçer, Makine İkmal, MESKİ Filtre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Taş Bina Başkanlık Makamında gerçekleştirilen bayramlaşma programında, personel ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Personelle Mersin’in gelişmesi ve kalkınması için hep birlikte yapabileceklerini konuşan Seçer, “Bütün renkler, bütün insanlar bizim. Bizde ayrı gayrı yok. Öyle olmamız gerekiyor. Alışagelmişin dışında farklı bir Mersin oluşturalım, yeni düşünceler, yeni uygulamalar yapalım istiyoruz” dedi.

“Herkes değişiklik olması isteğiyle oy verdi”

Türk siyasi tarihi ve Türkiye’nin geleceği açısından 31 Mart’ın çok farklı bir tarih olduğuna işaret eden Seçer, “Gelecek günler benim ne kadar haklı olduğumu gösterecek. Önemli bir dönemeçte, önemli sonuçlar elde edildi. Hangi siyasi partiden olursa olsun 31 Mart’ta tercihler kullanılırken herkes değişiklik olması isteği ile oy verdi ve değişim isteğinin sonuçlarının sandığa yansıdığını görüyoruz. Artık Türkiye’yi bizim gibi daha çağdaş, insanları siyasi görüşünden, etnik yapısından, yediğinden, içtiğinden, kimliğinden dolayı ayırmayan, onu insan olarak gören, insan sevgisiyle dolu anlayışlar yönetecek. Zaten böyle olması lazım” diye konuştu.

“Mersin’i önemli bir rol model kent yapabiliriz”

Hem Türkiye hem de bölge açısından çok önemli bir coğrafya ve çok değerli bir toprak üzerinde yaşadıklarının altını çizen Seçer, klasik bir belediye başkanı olmaktan ziyade, çok daha farklı işlere imza atacağını vurgulayarak, “Mersin çok değerli bir toprak. Mersin’in gelişmesi, kalkınması, özellikle Mersin toplumunun eğitim açısından yükselmesi, daha eğitimli, modern, çağdaş, daha demokratik normlara uygun bir toplum olmasıyla sadece Türkiye değil, hemen yanı başımızda kanın gövdeyi götürdüğü Orta Doğu’da da önemli bir rol model kent yapabiliriz. Biz Orta Doğu’da ilişkilerimizi artırarak Mersin’in ekonomisine, kültürüne, sosyal yaşamına, demokratik anlayışına da katkı sunacağız. Farklı düşünüyoruz. Klasik bir belediye başkanı dışında beklentilerimiz var. Çok daha farklı yapacağımız işler var. Artık ayrımcılık yok” ifadelerini kullandı.

“Görev bilinci içerisinde olan bir kadroyla aşamayacağımız engel yok”

Borçlu bir belediye devraldıklarını ama aşılmayacak hiçbir sıkıntı olmadığını ifade eden Seçer, yapacakları en önemli işin Mersin ekonomisine katkı sunmak olacağını söyledi. Seçer, “Bizden çok hizmet bekleniyor. Yol hizmetlerinden su hizmetlerine, insanların günlük konforuna dayanan pek çok hizmet bekleniyor. Pek çok kaynağımız var. Bunları efektif kullanmalıyız. Bunların dışında bizim yapacağımız en önemli iş Mersin’in ekonomisine katkı sunmak. Çünkü işsizimiz ve yoksulumuz çok. Bir tarafta zengin bir semt, diğer tarafta da çok fakir insanların yaşadığı yer. Bunu hepimiz görüyoruz. Herkes bizden iş istiyor. Bizim belediye olarak bu insanlara iş verme şansımız yok. Ama onlara iş alanları oluşturacak hamleler yapmamız lazım. Bu hamleleri sizlerle birlikte yapacağım. Ben bir sorumluluk aldım ve bunları sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Biz emanetçiyiz. İşimiz yoğun. Zor demiyorum, yoğun. Hepsinin üstesinden geliriz. Güçlü bir belediyeyiz. İyi yöneterek, böyle zengin, azimli, görev bilinci içerisinde olan bir kadroyla aşamayacağımız engel yok” şeklinde konuştu.

“Bu bayramı emojilerle değil, emmioğullarıyla kutlayalım”

Personelin yaklaşan Ramazan Bayramını kutlayan Seçer, “Önümüz bayram. Biz zaten bu konuda bilboardlara da çıktık. ‘Robotlaşmayalım, mekanikleşmeyelim. Emojilerle değil, emmioğullarıyla bu bayramı kutlayalım’ dedik. Sizler de eşinizle, dostunuzla hep bir arada olun. Ülkemizi gelecek güzel günlere taşıyacak olan birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Bayramlar bunun için önemli bir fırsat.Küskünler barışıyorlar. Aile fertleriyle bir arada olacağız. Bunun keyfini yaşayalım. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Gelecek bayramlar bugünden çok daha mutlu huzurlu olsun” dedi.