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Başkan Seçer: "Böyle gelmiş, böyle gider demekle olmaz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar Kaymakamı, Gülnar Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetle Gülnar’ın sorunlarını görüştü.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
Başkan Seçer: "Böyle gelmiş, böyle gider demekle olmaz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar Kaymakamı, Gülnar Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetle Gülnar’ın sorunlarını görüştü.


Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Gülnar Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca ve Gülnar ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu, dernek ve oda yöneticileri ile siyasi parti temsilcileri, Başkan Seçer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sohbet havasında geçen ziyarette ilçenin önemli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin taleplerini dinleyen Seçer, sorunların çözümü ve vatandaşların memnuniyeti için işbirliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Mersin’in ilçelerinin sorunlarının çözümünde siyasi parti ayrımı gözetmeyeceğini vurgulayan Seçer, “Benim ilçe belediye başkanları ile ilgili siyasi saikle değerlendirmem olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun ilçe belediye başkanı benim başkanım. Siyasi parti ayrımı gözetmeden Gülnar’ın sorunlarını konuşacağız. Kimin görev alanında olduğu hiç fark etmiyor, değerlendirmeler yapacağız. Birlik içerisinde Gülnar’ın sorunlarını çözeceğiz” şeklinde konuştu.


Seçer, Gülnar’a ve tüm ilçelere hizmet yapmak için sabırsızlandığını ancak borçlanma yetkisi alamama konusunun önünü tıkadığını ifade etti. Önümüzdeki hafta mecliste borçlanma yetkisinin yeniden görüşüleceğini ve sonucun güzel olacağını umduğunu ifade eden Seçer, “Haftaya Meclis var. İstanbul seçimlerinin bitmesi bizi rahatlattı. Çünkü ben borçlanma yetkisi alamıyorum. Borçlanma yetkisi alamazsam hizmet etmemi nasıl bekliyorsunuz? Bana imkan sağlandıktan sonra başarısız olmam başka bir şey, önümün tıkanması başka. Şu an önüm tıkanmış durumda. Bakın buna rağmen ağzımdan ‘öldük, bittik’ lafını kimse duymamıştır. Mevcut kaynaklarımızla yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Süratle tasarruf tedbirlerimi hayata geçirdim. 5-6 ay sonra Mersin’de ciddi bir fark görülecek” dedi.


Vatandaşların ekonomik sıkıntılar nedeniyle beklentilerinin arttığını, rutin hizmetler dışında yeni hizmetler beklediğini vurgulayan Seçer, “Kaymakamımızdan ve Valimizden rica edeceğiz. İşbirliği içerisinde süratle hizmet yapacağız. Vatandaşlarımızın çok beklentisi var. Ekonomik krizinin de getirdiği bunalım insanları bir çıkmaza sürüklemiş. Rutin hizmetleri beklediği gibi yeni ufuklar da istiyor. Bizden iş, temizlik, su, kanalizasyon gibi rutin hizmetlerin yanı sıra huzurlu bir kent istiyor. Gülmek, sokakta rahat etmek istiyor” diye konuştu.


İlçe belediyeleri ile temas içerisinde olan bürokratlara ve personele, ilçe aktörleri ile sürekli iletişim içerisinde olmaları için talimat verdiğini ifade eden Seçer, "Ben bunu Meclis’te de söyledim. Bürokrat arkadaşlarıma da ‘bir ilçeye gittiğinizde kaymakamı, belediye başkanını ziyaret edin. İlçe belediye başkanım aradığı zaman ricası sizin için talimattır’ dedim. Ben hizmet etmek istiyorum. Hepinizin belediye başkanıyım, yani bunun ötesi yok. Onun için herkes rahat olsun. Cumhur İttifakı bizim adayımız seçilmedi diye üzülmesin. Benim onların adayından bir farkım yok" ifadelerini kullandı.


1/5000’lik nazım imar planının Gülnar’da da yapılması talebi üzerine konuşan Seçer, “1/5000’lik nazım planı konusunda Gülnar, Bozyazı ve Mut için bizim girişim yapmamız lazım. Zaten gündemimizde olan bir konu. Plan olmazsa ev, yol, işyeri, kaldırım yapamıyorsun. Nazım imar planı için gayret göstereceğiz” dedi.


Gülnar heyetinin ilettiği bir diğer talep olan sağlıklı yaşam merkezi projesinin de mevcut maddi sıkıntılar aşıldıktan sonra Gülnar’a kazandırılacağını söyleyen Seçer, kanalizasyon sorununu da hazırlıklarını yaptıkları proje ile tamamen ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Seçer, Erdemli ilçesinden itibaren altyapı sıkıntılarının arttığını belirterek, 5 yıllık süre boyunca batıya doğru kanalizasyon çalışmalarının yoğunlaşacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
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