0553 313 94 23

Başkan Şayir, “Yakında müjdeleri peş peşe sıralayacağız”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada Ankara ziyaretlerinde güzel sonuçlar aldıklarını ve yakın zamanda güzel müjdelerinin olacağını belirtti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
Başkan Şayir, “Yakında müjdeleri peş peşe sıralayacağız”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada Ankara ziyaretlerinde güzel sonuçlar aldıklarını ve yakın zamanda güzel müjdelerinin olacağını belirtti.


Dilovası Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı bugün Dilovası Belediyesi toplantı salonunda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti. Toplantı geçtiğimiz hafta genç yaşta vefat eden AK Parti Dilovası İlçe yöneticisi Muhammet Korgan ve vefat eden vatandaşlar adına Fatiha okunması ile başlandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, Pazartesi sabah gittiği ve iki gün boyunca Ankara’da Bakanlıklar nezdinde gerçekleşen görüşmeleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Önemli görüşmelerin gerçekleştiğini kaydeden Başkan Şayir, “İki gün boyunca Ankara’da önemli görüşmelerimiz oldu. Bunların içerisinde Dilovası halkının en büyük beklentisi olan Kömürcüler OSB’nin kaldırılması ile ilgili gelişme konusunda Bakanlık nezdinde yaptığımız görüşmemizde OSB’nin kaldırılmasına yönelik öncelikli olarak komisyonun kurulması kararı alındı. Bununla ilgili olarak bugün İl Milli Emlak Müdürlüğünde komisyonun kurulması için toplantımız gerçekleşecek. İnşallah çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek ve ilçemiz Kömürcüler OSB sorununda kurtulmuş olacaktır” dedi.


Gündeme dair konuşmalarının ardından 13 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerinin ilk sırasında yer alan özellikle çocukların trafik bilincini geliştirmek adına kurulacak olan Gönüllü Zabıta Teşkilatının kurulması ile ilgili olarak muhalefetin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kurulmasına karar verildi. Başkan Şayir, gündem maddesi içerisinde yer alan yapılan müdür değişiklikleri konusunda meclisi bilgilendirdi. Gündemin 8. Maddesinde yer alan Büyükşehir Belediyesinin Köseler Mahallesinde 224 ada 116 nolu parselde ki yapmış olduğu 1/5000’lik plan tadilatına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliği Dilovası Belediyesi meclisince red edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı’da Kurban Bağış Kampanyası başlatıldı
    1. Ağrı’da Kurban Bağış Kampanyası..
    2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, YAŞ..
    3. Gençlerbirliği'ne yeni sponsor
    4. MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev..
    5. Osmaniye’de İŞKUR’dan 40 kişiye..
    6. Sel bölgesinde bilimsel önlem alınmalı
    7. Müdür Kaya’dan şehit ailelerine ziyaret
    8. Binali Yıldırım: "Bu coğrafyada ayakta..
    9. Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale..
    10. Hacı adaylarının Hira Dağı’na zorlu..
    11. 2019 YAŞ terfi listesi son dakika..
    12. Giresunspor, Erzurum kampını tamamladı
    13. MİT ve polisten ortak operasyon!..
    14. Polis ortada kaldı, 5 araba birbirine..
    15. "Kozmik Oda kumpası" davası
    16. Didim Belediyesi kursiyerlere bağlama..
    17. Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
    18. Sivasspor, Cumhuriyet Kupası’nda..
    19. İrfan Özsert kimdir nerelidir? İrfan..
    20. AK Partili vekiller kurbanlarını..
    21. Boş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu
    22. BM, Suriye'deki hastane saldırıları..
    23. Avrupa Koleji bursiyerlerine..
    24. Mehmet Yiğiner ve Murat Cavcav, TSYD..
    25. Başkan Uysal’dan, çay servisli empati..
    26. Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas;..
    27. Kastamonu’da, Kanyon ve Doğa Sporları..
    28. YAŞ kararıyla, Kara Kuvvetleri..
    29. Antalya'da uyuşturucu ticareti..
    30. Düzce Üniversitesi sel felaketi için..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'