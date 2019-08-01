Başkan Şayir, “Yakında müjdeleri peş peşe sıralayacağız”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada Ankara ziyaretlerinde güzel sonuçlar aldıklarını ve yakın zamanda güzel müjdelerinin olacağını belirtti.

Dilovası Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı bugün Dilovası Belediyesi toplantı salonunda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti. Toplantı geçtiğimiz hafta genç yaşta vefat eden AK Parti Dilovası İlçe yöneticisi Muhammet Korgan ve vefat eden vatandaşlar adına Fatiha okunması ile başlandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, Pazartesi sabah gittiği ve iki gün boyunca Ankara’da Bakanlıklar nezdinde gerçekleşen görüşmeleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Önemli görüşmelerin gerçekleştiğini kaydeden Başkan Şayir, “İki gün boyunca Ankara’da önemli görüşmelerimiz oldu. Bunların içerisinde Dilovası halkının en büyük beklentisi olan Kömürcüler OSB’nin kaldırılması ile ilgili gelişme konusunda Bakanlık nezdinde yaptığımız görüşmemizde OSB’nin kaldırılmasına yönelik öncelikli olarak komisyonun kurulması kararı alındı. Bununla ilgili olarak bugün İl Milli Emlak Müdürlüğünde komisyonun kurulması için toplantımız gerçekleşecek. İnşallah çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek ve ilçemiz Kömürcüler OSB sorununda kurtulmuş olacaktır” dedi.

Gündeme dair konuşmalarının ardından 13 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerinin ilk sırasında yer alan özellikle çocukların trafik bilincini geliştirmek adına kurulacak olan Gönüllü Zabıta Teşkilatının kurulması ile ilgili olarak muhalefetin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kurulmasına karar verildi. Başkan Şayir, gündem maddesi içerisinde yer alan yapılan müdür değişiklikleri konusunda meclisi bilgilendirdi. Gündemin 8. Maddesinde yer alan Büyükşehir Belediyesinin Köseler Mahallesinde 224 ada 116 nolu parselde ki yapmış olduğu 1/5000’lik plan tadilatına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliği Dilovası Belediyesi meclisince red edildi.