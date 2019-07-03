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Başkan Şayir, hedeflerini basınla paylaştı

Göreve geldiği günden itibaren ilçe genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası’nın geleceği için planladığı hedeflerinden bahsetti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
Başkan Şayir, hedeflerini basınla paylaştı

Göreve geldiği günden itibaren ilçe genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası’nın geleceği için planladığı hedeflerinden bahsetti.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan bir restoranda düzenlenen programda basın mensuplarıyla buluştu. Göreve geldikleri günden itibaren gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler veren ve hedeflerinden bahseden Şayir, “Başladığımız ilk günden buyana halkımızın teveccühü ile aldığımız bu görevi daha ileriye taşımak için var gücümüzle halkımıza layık olmaya çalışıyoruz. Halka hizmet ve halka odaklı çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu işi yaparken halk tekrar bizi seçsin diye yapmıyoruz Allah rızası için yapıyoruz. Aslında olması gerekeni yapıyoruz bizdeki mantalite bu” dedi.


Dilovası Belediyesi olarak eğitime verdikleri öneme değinen Şayir, “İlk günden beri halkımızla iç içeyiz özellikle son günlerde halk meclisimizi gerçekleştirdik ve halkımızın taleplerini bire bir yerinde aldık. Talepler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Benim mantalitemde belediyeler eğitimin içinde olmalıdır. Özellikler bölgemizde inovasyon ve teknoloji merkezi kurmak için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Çocuklarımıza kodlama sistemi yapay zeka konularında destek vermeye başladık. Anaokulu projelerine start verildi. Bizim asli görevlerimizin yanında da eğitime çok önem veriyoruz inşallah bunun meyvesini de önümüzdeki yıllarda alacağız. Elimizden geldiği kadarda eğitimi destekleyeceğiz inşallah” diye konuştu.


Dilovası’nda bulunan boş alanlarda mesire alanları oluşturacaklarını belirten Şayir, belediyenin borcunun yok denecek kadar az olduğuna da vurgu yaparak, “Kocaeli bir marka oldu bunu inkar etmemek lazım Kocaeli’de 16 OSB var bunun 6 tanesi Dilovası’nda burada hızlı bir sanayileşme oldu bunun yanında da çarpık yapılaşma meydana geldi ve bununla alakalı sıkıntılar oluştu. Biz bu sıkıntılara çözüm yolu bulmanın derdindeyiz. Dilovası’na müjde verebiliriz boş çalılıklarımıza mesire alanları oluşturarak halkımıza açacağız. Çevre ile alakalı sorunlarımız yavaş yavaş çözmeye başlayacağız.Bizim şuan ki borçlarımız kurum borçlarına göre ciddi rakamlar değil bunlar bizim için çekirdek,, yıllardır bizim şirket yönetimi tecrübemiz var ve gelirlere baktığınız zaman onlar olmazsa olmaz. Dolayısıyla bizim borcumuz yok denebilir. Geçmişten biriken borçlar olabilir bu da her belediyenin ortak sorunudur. Bizim amacımız herhangi bir bölgeden bir şey satmadan borcu kapatmaktır ve kapatabiliriz. Borçla alakalı ise sizin kümülatif gelirinizle yıllık gelirinizle toplam borcunuz ne kadar ona orantılamak lazım. Bizim rakamlar, kişi ve şahıslara göre çok fazla olabilir ama toplam gelir endeksli bakmak lazım. Öyle bakıldığı zaman bunlar komik şeyler yani büyük rakamlar değil” şeklinde konuştu.


Dilovası’nın stratejik bir konumda bulunduğunu ifade eden Başkan Şayir, “Dilovası stratejik bir bölge. Burası il olabilecek stratejik konumda. Bakıldığı zaman 16 tane OSB’nin 6 tanesi Dilovası’nda il olmasında nüfus çoğunluğu ile alakalı değil burada sanayi var. Osmangazi Köprüsü burada, limanlar burada çok stratejik bir konumda.Bizler şimdi ilk olarak eğitim odaklı çalışıyoruz. Birinci yılda bizim millet bahçemizin bir an önce projesini geliştirip millet bahçesi, mesire ve sosyal donatı alanları birinci hedefimiz. Onun yanında bölgemizi turizme kazandırmak. Bölgemizi turizm alanı ilan etmek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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