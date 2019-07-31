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Başkan Şayir, Ankara’da çalmadık kapı bırakmadı

KOCAELİ (İHA) –Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçenin geleceğine yönelik yaptığı iki günlük Ankara ziyaretleri sona erdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:32
Başkan Şayir, Ankara’da çalmadık kapı bırakmadı

KOCAELİ (İHA) –Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçenin geleceğine yönelik yaptığı iki günlük Ankara ziyaretleri sona erdi.


İlçenin geleceğine yönelik çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in iki günlük Ankara ziyaretlerini tamamladı. Dilovası’nın önemli sorunlarının görüşüldüğü ziyaretlerde Başkan Şayir, ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü ziyaret etti. Başkan Şayir, Büyük’ten Dilovası’ndaki eğitim sorunlarının çözümü konusunda destek istedi.


Ziyaretlerine devam eden Başkan Şayir, Dilovası için önemli projelerin hayata geçmesi adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bakanlıklardaki ilgili daire başkanlarını ziyaret etti. Şayir, ziyarette ilçenin tarihi ve kültürel yapısı, spor alanındaki projeleri hakkında Bakan Ersoy ve Bakan Kasapoğlu’na bilgiler vererek, ilçedeki projelerle ilgili destek istedi.


Daha sonra TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut’a konuk olan Şayir, Dilovası’na yapılacak olan 500 konutluk yeni proje ve ileride yapılacak olan projeler hakkında bilgiler alırken, Dilovası’nın konut sorunu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Devam eden ziyaretler çerçevesinde Başkan Şayir, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’u, İlbank Genel Müdürü Ertan Yetim’i, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB’ler Genel Müdürü Ramazan Yıldırım’ı, Spor Toto Başkanlığı Organizasyon ve Reklam Şube Müdürü Yaşar Göçer’i ziyaret ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cemalettin Söğüt’ü de ziyaret eden Başkan Şayir, Dilovası Belediyesinin geleceğine yönelik birçok alanda protokol imzalama kararı aldıklarını belirterek, belediyenin dijital alt yapısını daha hızlı ve daha güvenli hale getireceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:32
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