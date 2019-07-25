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Başkan Saygılı: "Eski Sanayi Çarşısı kentsel dönüşüme girecek"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni kurulacak Küçük Sanayi Sitesi hakkında esnaflarla fikir alışverişinde bulunarak, "Eski Sanayi Çarşısının taşınmasının hemen ardından bölgenin kentsel dönüşüme gireceğini belirterek taşınma işlemi ile sanayinin kurulu olduğu bölgede yeni ve modern bir kentleşme olacak" dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:28
Başkan Saygılı: "Eski Sanayi Çarşısı kentsel dönüşüme girecek"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni kurulacak Küçük Sanayi Sitesi hakkında esnaflarla fikir alışverişinde bulunarak, "Eski Sanayi Çarşısının taşınmasının hemen ardından bölgenin kentsel dönüşüme gireceğini belirterek taşınma işlemi ile sanayinin kurulu olduğu bölgede yeni ve modern bir kentleşme olacak" dedi.


31 Mart seçimlerinde sanayi esnafına vermiş olduğu vaatler arasında yer alan Küçük Sanayi Sitesi Projesi’nin hazır olduğunu ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Şehrimizin merkezinde sıkışık bir halde bulunan Sanayi Çarşısının yeni bir alana taşıyarak yapmayı planladığımız Küçük Sanayi Sitesi için yer tespitimizi ve projemizi tamamladık. Kooperatif üye kayıtlarını yapma devam ediyor" diye konuştu.


Sanayi Bakanlığı ile sanayi sitemizin taşınması hususunda gerekli görüşmelerin yapıldığını belirten Saygılı, "Proje tamamlandı. Bu Küçük Sanayi Sitesi içerisinde her esnafımıza ait bir dükkan olacak. Kurulacak olan sanayi sitesi ile hem sanayici esnafımız hem de şehrimiz bu alanda yeni bir vizyona kavuşacak. Eski sanayi Çarşısının taşınmasının hemen ardından bölgenin kentsel dönüşüme gireceğini belirterek taşınma işlemi ile sanayinin kurulu olduğu bölgede yeni ve modern bir kentleşme olacak" şeklinde konuştu.


Sanayi esnafı ise Saygılı’yı her zaman yanlarında görmekten mutlu olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:28
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