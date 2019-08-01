0553 313 94 23

Başkan Say’dan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen’e ziyaret

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i makamında ziyaret ederek, Edremit ve belediyecilik hakkında fikir alışverişinde bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:58
Başkan Say’dan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen’e ziyaret

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i makamında ziyaret ederek, Edremit ve belediyecilik hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Bazı gezi ve toplantılara katılmak üzere İstanbul’da bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, geçmiş dönemde Edremit Belediyesi’nin ‘Kardeş Belediyesi’ konumunda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e ziyarette bulundu. Başkan Türkmen’e Edremit ile ilgili projelerini ve düşüncelerini paylaşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Say, Türkmen’i Edremit’e davet etti. Sohbet havasında geçen ziyarette özelde Edremit olmak üzere birçok konu konuşulurken, belediyecilikle ilgili de fikir alışverişi yapıldı.


Geçmişte Edremit ilçesine sunmuş oldukları yardımlardan dolayı Başkan Türkmen’e teşekkür eden Başkan Say, birlikte çalışmaktan her zaman mutluluk duyacağını belirtti. Edremit Belediyesine araç desteği başta olmak üzere yapılan parklarla birlikte güzel işlerin kazandırıldığını vurgulayan Başkan Say, İstanbul’un gözde belediyelerinden biri olan Üsküdar ile kardeş belediye olmanın gurur verici olduğunu kaydetti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, Edremit’ten övgü dolu sözlerle bahsetti. Edremit’in kendisi için ayrı bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Türkmen, “Edremit, muazzam güzelliklere sahip bir memleket. Böylesi güzel bir ilçenin de ‘Kardeş Belediyesi’ görevini üstlenmek memnuniyet vericiydi. Ziyarete geldiğimde Edremit’e hayran kalmıştım” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile ziyaret sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:58
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çeteyi sahte paralarla alışveriş ele verdi
    1. Çeteyi sahte paralarla alışveriş ele..
    2. Başkan Özcan’dan duygulandıran kutlama
    3. Kavak sağlıkta çağ atlıyor
    4. Borsa günü düşüşle tamamladı
    5. YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli..
    6. STK’lar Ordu için bir araya geldi
    7. TFF Temsilciler Semineri, İstanbul'da..
    8. "Aden saldırıları güvenlik ve..
    9. Çöp konteynerlerine ilaçlı temizlik
    10. MKE Ankaragücü'nde görev dağılımı
    11. SUBU, uluslararası üniversite..
    12. Su kefiri nedir? Su kefiri nasıl..
    13. Konteyner aramaya son
    14. Ölümlü kaza sonrasında yolu trafiğe..
    15. Bülbül Deresi temizleniyor
    16. Memur ve memur emeklilerinin zam..
    17. Saz ve söz sanatçısı Ahmet Geniş..
    18. İhlas Yapı YKB Zeki Celep: "Bu hava..
    19. Seydişehir Belediyesi ilçenin..
    20. AA'nın 15. Dönem Savaş Muhabirliği..
    21. Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu
    22. Başakşehir’de geri dönüşüm atıkları..
    23. Hindistan'da "Müslüman" kurye tartışması
    24. Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral..
    25. Keşan’da, 21 adrese eş zamanlı yapılan..
    26. Lübnan ordusu kuruluşunun 74. yıl..
    27. 'Fransa'da işler iyi gitmediğinde..
    28. Yunanistan, SİHA'lara karşı zeplin..
    29. Gençlerbirliği'nden Mehmet Yiğiner'e..
    30. Ormanlık alanda 865 adet kök Hint..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'