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Başkan Say’dan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü’ye ziyaret

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İstanbul’un Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:50
Başkan Say’dan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü’ye ziyaret

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İstanbul’un Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


İstanbul’daki toplantılarının yanı sıra ziyaretlerini de aralıksız sürdüren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın ikinci durağı ise Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerini kazanarak Sancaktepe Belediye Başkanı olan Şeyma Döğücü’ye hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Say, Van’ın gözde ilçesi olan Edremit hakkında bilgiler verdi. Edremit’te hayata geçirmek istediği projeleri ve belediyecilik ile ilgili de fikir alışverişinde bulunan Başkan Say, bunun için birlikte güzel işler yapma arzusunda olduklarını kaydetti. Başkan Say, sunacakları her desteğin kendileri için büyük önem arz edeceğini ifade ederek, Başkan Döğücü’yü Edremit’e davet etti.


Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Say’a aynı dileklerde bulundu. İki belediyenin birlikte çalışmasından memnuniyet duyacağını vurgulayan Döğücü, hizmet adına zorlu ve meşakkatli bir görevin kendilerini beklediğini kaydetti. Güzel işlere imza atma arzusunda olduklarını ifade eden Döğücü, tek gayelerinin vatandaşın hizmetlerle buluşturulması olacağını söyledi.


Ziyaret, ikilinin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:50
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