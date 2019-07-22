0553 313 94 23

Başkan Say’dan piknikçilere broşür ve çöp poşeti

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, mesire alanlarında incelemelerde bulunarak, çevreye çöp atılmaması konusunda vatandaşlara broşür ve çöp poşeti dağıttı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:48
Başkan Say’dan piknikçilere broşür ve çöp poşeti

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, mesire alanlarında incelemelerde bulunarak, çevreye çöp atılmaması konusunda vatandaşlara broşür ve çöp poşeti dağıttı.


Beraberinde ilgili birim müdürleri ile mesire alanında piknik yapan vatandaşları ziyaret eden Başkan İsmail Say, vatandaşların şikayet ve isteklerini dinledi. Gezi esnasında yer yer gördüğü eksiklerin giderilmesi için de talimat veren Başkan Say, çevrenin temiz tutulması konusunda da ziyaretçilere tavsiyelerde bulundu. Gelişi güzel çöp atılmaması konusunda vatandaşlara bilgilendirici broşür ve çöp poşeti de dağıtan Başkan Say, alanın temizliği konusunda ehemmiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Say, “Vatandaşlarımızın uğrak yeri olan mesire alanlarımızda incelemelerde bulunarak, dilek ve isteklerini dinledik. Onları dinlerken, tespit ettiğimiz eksiklerin giderilmesi için de gerekli talimatlarımızı verdik. Belediye olarak vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var, o da mesire alanlarımız başta olmak üzere bütün alanlarımızın temiz tutulmasıdır. Amacımız daha temiz bir Edremit’i oluşturmaktır. Bu anlamda vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Bunları göz önünde bulundurarak, daha temiz bir Edremit’e kavuşabiliriz” dedi.


Vatandaşlar ise, Başkan Say’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.


Başkan Say, daha sonra farklı alanlarda da incelemelerde bulunmak üzere mesire alanından ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir Belediyesi, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor
    1. Nevşehir Belediyesi, geleceğin..
    2. Gazoz şişelerini uyuşturucuyla..
    3. Edirne’deki kazada hayatını kaybeden..
    4. Samsun'da iki grup arasında kavga: 4..
    5. Kocaeli polisi Ankara’daki operasyonda..
    6. İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle kendi..
    7. Palancıoğlu, "Komşu ilçelerde hizmette..
    8. ‘Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi’
    9. Bungee jumping yaparken 92 metreden..
    10. Şehitlik ve okulların bakımını..
    11. Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde..
    12. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası..
    13. Harşit Çayı içindeki kayada mahsur..
    14. Almanya'da Diyanete bağlı camiye bomba..
    15. Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
    16. Touch Turkey Tour Türkiye Finali..
    17. İstanbul'da operasyon! Milyonlarca..
    18. Beden kendini onarıyor
    19. Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist..
    20. FaceApp’ı taklit eden uygulamalara..
    21. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri..
    22. İstanbul'da rekor miktarda sahte dolar..
    23. Başkan Say’dan piknikçilere broşür ve..
    24. Yahyalı’da çöken turizm yolu yeniden..
    25. İngiltere'den İran'a karşı flaş hamle!..
    26. Şerefnur Öztürk: Her 5 kadından..
    27. Akıllı otomobil cihazları güvenli bir..
    28. Rusya'dan İdlib saldırısına yalanlama
    29. Arazi içinde bulunan ahşap inşaat..
    30. İdrar yollarındaki iltihabı söken..
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..