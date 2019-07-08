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Başkan Say’dan kamu kurumlarına iadeyi ziyaret

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirlerine iadeyi ziyaretlerde bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:07
Başkan Say’dan kamu kurumlarına iadeyi ziyaret

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirlerine iadeyi ziyaretlerde bulundu.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kendisine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirlerine ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve yönetimini ziyaret eden Başkan Say, akabinde sırasıyla Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, İş-Kur İl Müdürü Salih Serçe ve son olarak da Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ı makamında ziyaret etti.


Bir yandan belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi konusunda yoğun bir tempo içerisinde çalışan Başkan Say, öte yandan ise kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyaretlerde, Edremit ve Van için hayata geçirmek istediği projelerini anlatan Başkan Say, bunu da kurumlarla birlikte çalışarak başaracaklarını kaydetti. Van’ın her türlü hizmeti hak ettiğini anlatan Başkan Say, “Şehir adına her türlü çalışmada yer alacağız. İlimize ve ülkemize katkı verecek, istihdam ve kaynak oluşturan her kuruluşumuzun da yanında yer alacağız” dedi.


Yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri ise, Başkan Say’a teşekkür ederek, bir ahenk içerisinde Van’a ve Van insanına hizmet etmek için birlikte hareket edeceklerini kaydederek, başarı dileklerinde bulundular.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:07
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