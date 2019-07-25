Başkan Say’dan kamu kurumlarına iade-i ziyaret

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik iade-i ziyaretlerini sürdürüyor.

Yoğun bir tempo içerisinde belediye hizmetlerini yürüten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, iade-i ziyaretlerine de aralıksız devam ediyor. Başkan Say, ziyaretler kapsamında sırasıyla Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Van Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı Müdürü İbrahim Yaşin, S.S. Van Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Faruk Alpaslan ve Van Müftüsü Ömer Keskin’i makamında ziyaret etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i ziyareti sırasında belediye ile ilgili bilgiler aktaran ve fikir alışverişinde bulunan Başkan Say, daha sonra diğer ziyaretlerine devam etti.