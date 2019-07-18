Başkan Say’dan ‘Çevre Yolu İmar Planı’ müjdesi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ‘Çevre Yolu İmar Planı 1. Etabı’nın tamamlanarak bugün itibariyle askıya çıkarıldığının müjdesini verdi.

Ankara’da çeşitli temaslarda bulunan Başkan İsmail Say, çevre yolu ile ilgili yaşanan son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Van’ın yıllardırçözüm bekleyen sorunlarından biri haline gelen ’Çevre Yolu İmar Planı’nın müjdesini veren Başkan Say, “Tarafımızca da takibi yapılan ve Van’ımızın en önemli sorunlarından biri olan ‘Çevre Yolu İmar Planı 1. Etabı’ tamamlanmıştır. Bugün itibariyle de askıya çıkarılmıştır. Van’ımıza ve Edremit’imize hayırlı olsun. İlgi ve alakalarından dolayı başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere Van milletvekillerimiz Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas’a teşekkür ederiz” dedi.