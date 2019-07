Başkan Say’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Say, sansürün kaldırılmasıyla her yıl 24 Temmuz’un "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını hatırlattı. Basının kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleği olduğunu ifade eden Say, "Basının demokrasinin vazgeçilmezi olduğu gerçeğini, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan menfur darbe girişimi sırasında bir kez daha idrak etmiş bulunuyoruz. Demokrasiye, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. İlimizde de faaliyette bulunan yazılı, görsel ve işitsel basın kuruluşlarımız ve ulusal haber ajansı temsilcilerimiz başta olmak üzere üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlar, habere ulaşma ve haberi kamuoyuna ulaştırma çabalarında başarılar dilerim" dedi.