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Başkan Say’a tebrik ziyaretleri

Van’ın Edremit Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden itibaren yoğun bir tempoda çalışmalarına hız veren Başkan İsmail Say, tebrik ziyaretlerini de zaman buldukça kabul ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:29
Başkan Say’a tebrik ziyaretleri

Van’ın Edremit Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden itibaren yoğun bir tempoda çalışmalarına hız veren Başkan İsmail Say, tebrik ziyaretlerini de zaman buldukça kabul ediyor.


Belediye hizmetlerinin aksamaması için ziyaretlerin bir çoğunu erteleyen Başkan Say, programı dahilinde de tebrikleri alıyor. Sabah saatlerinde makama gelen SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ile üyeleri, Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek ile üyeleri ve HAK- İŞ Sendikası Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu ile üyeleri, Başkan Say’ı makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundular. Ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretler esnasında yapılan konuşmalarda Edremit’te çok güzel hizmetlere imza atacaklarına olan inançlarının tam olduğunu ifade eden ziyaretçiler, bu meşakkatli yolda Başkan Say’a başarılar dilediler.


Başkan Say ise, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti. Tüm kurumlarla uyum ve işbirliği içerisinde bulunarak, herkesime hizmet edeceklerini vurgulayan Başkan Say, başta Edremit olmak üzere Van’ın refah düzeyinin artması için çalışacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:29
  1. doğa

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