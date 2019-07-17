Başkan Say, milli atlet Değer’i tebrik etti

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Romanya’da gerçekleştirilen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonasında farklı kategorilerde ikincilik ve üçüncülük elde eden Mahsum Değer’i tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

2-3 Temmuz 2019 tarihinde Romanya’daki şampiyonaya katılan Vanlı Mahsum Değer, 5 bin metrede Balkan ikincisi, 3 bin metrede ise Balkan üçüncülüğü elde ederek memleketine dönmüştü. Van’a gelişi ile birlikte ilk ziyaretini beraberindeki hocası Milli Atletizm Antrenörü Hüseyin Esen ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a yapan Değer, şampiyonayla ilgili bilgiler verdi.

Çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Esen, hedeflerinin Kasım 2019 tarihinde Arjantin’de yapılacak olan dünya şampiyonasında madalya ile dönmek olduğunu belirtti. Bunu başaracak güçte olduğunu dile getiren Esen, kendilerinin ödüllendirilmesinden dolayı da Başkan Say’a teşekkür etti.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, elde edilen başarıdan dolayı başta Hüseyin Esen olmak üzere Mahsum Değer’i tebrik etti. Bu çalışma sonucunda Değer’in dünya şampiyonasından da madalyayla döneceğine olan inancının tam olduğunu vurgulayan Başkan Say, çeşitli hediyeler verdi.

Hüseyin Esen ve Mahsum Değer ise, Başkan Say’a milli takım eşofmanı hediye ederek başarılar diledi.