0553 313 94 23

Başkan Say, mesire alanında incelemelerde bulundu

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Belediyesi Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:00
Başkan Say, mesire alanında incelemelerde bulundu

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Belediyesi Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.


Başkan Say, Edremit Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Van’ın ilk ve tek mesire alanını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. İlgili birim müdürleriyle birlikte alanı gezerek bilgiler alan Başkan Say, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi içinde talimat verdi. Mesire alanında yer yer karşılaştığı manzaralar karşısında da şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Say, ahşap çöp kovaları ile barbekülerin kırılması ve bazı ağaçlarında yerinden sökülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



“Karşılaştığımız manzara bizleri son derece üzmüştür”


Edremit Belediyesi Mesire Alanı’nın herkesin ortak kullanım alanı olduğunu ifade eden Başkan Say, “Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın hafta boyunca dinlenip vakit geçireceği çok güzel bir mekan ilimize kazandırılarak kullanıma sunuldu. Daha da iyi duruma getirmek için de eksiklikleri yerinde tespit etmek amacıyla incelemelerde bulunuyoruz. Fakat, bu sosyal alanlarda ortak kullanılan barbekü, kamelya, ahşap çöp kovaları ve bank gibi kamu malı olan malzemelerin bilinçsiz vatandaşlar tarafından yakılmak veya kırılmak suretiyle zarar verilmesi bizleri son derece üzmüştür. Her bir vatandaşımızın cebinden çıkan paralarla alınan bu malzemelere lütfen sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.



“Artık bu bilincin yerleşmesi gerekiyor”


Kamu malı olan malzemelere verilen zararların yanında piknik yaptıktan sonra çöplerin de gelişi güzel bırakılması konusunda da çağrıda bulunan Başkan Say, “Halkımızın güzel bir ortamda piknik yapabilmeleri, aileleri ile birlikte temiz hava alarak güzel zaman geçirebilmeleri amacıyla yapılan mesire alanlarımıza sahip çıkalım. Vatandaşlarımızın bu alanlarda günlük ihtiyaçlarını giderdikten sonra etrafa yayılan çöpleri toplayarak, çevrenin temiz kalmasını sağlamaları gerekir. Artık buraların korunması ve çevreye çöp bırakılmaması bilincinin oturması gerekiyor. Çevreye bırakılan çöplerin sıcak hava nedeniyle kötü koku yayıyor, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum” diye konuştu.


Piknik yapmaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Say, daha sonra alanda ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuvalet yazılarının atası bulundu
    1. Tuvalet yazılarının atası bulundu
    2. ‘İnsanımız yeniden demir yolu ile..
    3. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    4. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları..
    5. Ağrı’da yanmayan sokak lambası..
    6. GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar..
    7. Dağcılar Milli Mücadele için..
    8. Azerbaycan’da tank mermisi yere düştü:..
    9. Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli..
    10. 18 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 38 kişi..
    11. 8 bin liralık aracın sürücüsüne 7 bin..
    12. BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete..
    13. ‘Nükleer enerjiyi sadece elektrik..
    14. TESOB’dan esnafa tarife ve etiket..
    15. PKK'nın kritik ismi Lice'de yakalandı
    16. Türkiye'den Doğu Akdeniz resti:..
    17. ‘Ekonomimizi sağlamlaştıracak,..
    18. PKK'ya eleman sağlayan terörist,..
    19. Irak'tan bakanlık çalışanlarına akıllı..
    20. Başkan Say, mesire alanında..
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!