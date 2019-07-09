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Başkan Say mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit’te görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek, yeni dönemde daha çok iş üreteceklerini, daha planlı olacaklarını ve birlik beraberlik içerisinde güzel işler yapacaklarını söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 13:35
Başkan Say mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit’te görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek, yeni dönemde daha çok iş üreteceklerini, daha planlı olacaklarını ve birlik beraberlik içerisinde güzel işler yapacaklarını söyledi.


Mahalle muhtarlarıyla tanışma toplantısında buluşan Başkan İsmail Say, birlikte neler yapacakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantının açılış konuşmanı yapan Başkan Say, sorunların çözümü noktasında muhtarlarla yakın diyalog içerisinde olacaklarını belirtti. Bunun için atıl durumda olan ‘Muhtarlıklar Müdürlüğü’nü de aktif hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Say, “Bundan sonra aylık düzenli toplantılarımız olacak. Öncelikle aciliyet arz eden sorunlarımızdan başlamak üzere görüşmeler yapacağız. Bu platformumuz sadece sorunların dile getirildiği bir platform olmayacak. Mahalle muhtarımızın, Edremit ile ilgili bir önerisi varsa, onu da orada tartışacağız. Edremit’i ilgilendiren bütün konularda beraber hareket edeceğiz. Bunun için iletişim noktasında da ilgili ‘Muhtarlıklar Müdürlüğümüz’ üzerinde gerekli tüm çalışmaları yürüteceğiz” dedi.



“Kanaat önderlerinden oluşan ‘danışma kurulumuzu’ kuracağız”


Kanaat önderlerinden oluşan ‘Danışma Kurulu’nu da oluşturacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Say, “Bunun için sizlerden isimler isteyeceğiz. Bu işi oluşturmamızın amacı sadece yolu, suyu, elektriği konuşmak değil, sorunların çözümünün konuşulduğu, aynı zamanda kanaatlerinde sunulduğu bir danışma kurulumuz olacaktır. Bunu da sizlerle birlikte diyalog halinde yürüteceğiz. Ama birinci önceliğimiz muhtarımızla iletişim ve muhtarlıklar üzerinden bu sorunlarımızın çözümüdür. Bir mahallemizi diğerinden ayırmadan, diyalogumuzu koparmadan yürüteceğiz. Bugünkü toplantımız bir nevi tanışma toplantısı oldu. Artık bundan sonra toplantı salonumuzda gündemli bir şekilde bir araya geleceğiz. Bütün sorun ve sıkıntılarımızı masaya yatırıp birlik ve beraberlik içerisinde çözüm bulmaya çalışacağız. İnşallah, hep beraber güzel çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.


Toplantı, Başkan Say’ın mahalle muhtarlarının taleplerini dinlemesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:35
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