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Başkan Say, doğalgaz çalışmalarının startını verdi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Belediyesinin girişimleri sonucu Esentepe Mahallesi’nde başlatılan doğalgaz çalışmalarının startını verdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
Başkan Say, doğalgaz çalışmalarının startını verdi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Belediyesinin girişimleri sonucu Esentepe Mahallesi’nde başlatılan doğalgaz çalışmalarının startını verdi.


Geçtiğimiz yıl doğalgazın yetiştirilemediği Esentepe Mahallesi’ne Başkan İsmail Say’ın girişimleri sonucu doğalgazın geleceği müjdesi kısa süre önce verilmişti. TOKİ sakinlerince sevinçle karşılanan müjdenin ardından kazı çalışmaları da bugün başladı. Başkan Say’ın özellikle belediyenin programına dahil ettiği ve önemle üzerinde durduğu doğalgaz çalışmalarının startı verilerek, ilk kepçe de vuruldu.


Proje çalışmalarını inceleyen ve firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Say, hayırlı olsun temennisinde bulundu.Esentepe Mahallesi’nde doğalgaz çalışmalarının başlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Say, “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl yaz sezonun kısa oluşundan dolayı bu mahallemize doğalgaz verilememişti. TOKİ sakinlerimizin yoğun talebi üzerine ilgili firmamız ile yaptığımız ikili görüşmelerde vatandaşlarımıza doğalgazın geleceği müjdesini vermiştik. Belediye olarak öncelikli programlarımıza dahil ettiğimiz bu çalışmanın bugün de startını veriyoruz. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Doğalgaz firmamıza da sunmuş oldukları desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



“Külfetsiz nimet olmuyor”


Doğalgaz çalışmaları esnasında zaman zaman çevreye rahatsızlık verilebileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Say, “Altyapı çalışmalarının olmazsa olmazı, bir çalışma, bir hizmet gelirken diğer çalışmalarda da zaman zaman küçük arızalar olabilir. Külfetsiz nimet olmuyor. Biraz rahatsızlık vermiş olacağız. Bu noktada olabilecek aksaklıklardan dolayı hemşehrilerimizin sabrına ve hoşgörüsüne sığınıyoruz. Kısa bir süre sonra inşallah vatandaşlarımızı temiz ve konforlu yakıt olan doğalgazla buluşturacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
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