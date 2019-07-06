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Başkan Savaş kızının nikahını kıydı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, kendi kızının nikahını kıydı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:47
Başkan Savaş kızının nikahını kıydı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, kendi kızının nikahını kıydı.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın kızı Tuğçe Savaş ile eski AK Parti Hatay İl Başkanı Süleyman Tenekecioğlu’nun oğlu Umay Tenekecioğlu’nun nikah törenleri gerçekleşti. The Museum Otel Antakya’da gerçekleşen düğünde genç çiftlerin nikah şahidi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurken, Tuğçe Savaş’ın babası Lütfü Savaş genç çiftlerin nikahını kıydı.


Nikah sonrası genç çiftlerin evlilik cüzdanlarını veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Ülkemiz için aile birliği önemlidir. Genç çiftlerimize ömür boyu birliktelik ve mutluluklar diliyorum" dedi.


Düğün The Museum Otel Antakya’nın terasında gerçekleşen eğlence ile son buldu.


Öte yandan Kılıçdaroğlu, düğünün ardından yapımı tamamlanan fakat henüz açılışı gerçekleşmeyen The Museum Otel Antakya’yı gezerek bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:47
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