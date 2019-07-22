Başkan Savaş, Asi Nehri’nde tekne kullandı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Asi Nehri’nde ilk defa tekne kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Asi Nehri’nde ilk defa tekne kullandı.

Asi Nehri’nde temiz su akması için son yıllarda büyük özveriyle çalışan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, güzelleşen nehirde, tekne kullandı. Lütfü Savaş’a tekne gezisinde, CHP’li Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin ve Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan eşlik etti.

Taş Köprü’de başlayan tekne gezisinde, nehir yolculuğu yaklaşık 10 dakika sürdü. Lütfü Savaş gezi sonrası Antakya Atatürk Parkı’nda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen insanlarla bir araya geldi.

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