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Başkan Sarıkurt, Zafer Mahallesi sakinleriyle buluştu

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları kapsamında Zafer Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:25
Başkan Sarıkurt, Zafer Mahallesi sakinleriyle buluştu

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları kapsamında Zafer Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Toplantı öncesinde Zafer Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen ve sorunları yerinde inceleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yediden yetmişe tüm vatandaşlara söz hakkı tanıyarak, yapılması gereken çalışmalar ile ilgili yetkilileri görevlendirdi.


Yirmi ikinci kez düzenlenen "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşması Çağlayan Sokak’ta bulunan Ece Ayhan Parkı’nda gerçekleştirildi. "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" buluşmasına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un yanı sıra Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Özcan Veysel Tunçcan, İbrahim Turgut Bolat, Güner Çetin ve Kemaleddin Avcı, Belediye Meclis Üyesi Kemal Ergin ile Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Arcan katıldı. Vatandaşlara hitap eden Başkan Sarıkurt, belediye çalışmaları hakkında sunum yaptı. Başkan Sarıkurt sunumun ardından halktan gelen soruları tek tek cevaplarken, mahallelinin talep ve şikâyetleri de ilgili birim ve kurumlara iletilmek üzere kayıt altına alındı. Toplantının ardından vatandaşlarla sohbet eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Tespit ettiğimiz ihtiyaçların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz." dedi. Belediye başkanını kendi mahallelerinde görmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar Başkan Sarıkurt’a büyük ilgi gösterdi. Zafer Mahallesi sakinlerine gösterdikleri samimi ilgiden dolayı teşekkür eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Kentimizi vatandaşlarımızın görüş ve eleştirilerini göz önüne alarak hep birlikte yöneteceğiz. Hepimizin ’İyi ki Çorlu’da yaşıyorum’ diyebileceği bir kent için hemşehrilerimizle bir araya gelmeye ve sorunları yerinde incelemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Bir sonraki durak: Kemalettin Mahallesi


Program dâhilinde Çorlu’nun diğer mahallelerinde de düzenlenecek olan "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşması 1 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 20.30’da Kemalettin Mahallesi’nde bulunan Kocatepe Camii’nin önünde gerçekleştirilecek. Mahalle buluşmaları Çorlu Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla vatandaşlara duyurulacak.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:25
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