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Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu’daki taksi esnafı ile bir araya geldi.

09 Temmuz 2019 Salı 17:53
Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu’daki taksi esnafı ile bir araya geldi.


Çorlu Belediyesi Muhacir Evi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Ahmet Sarıkurt’un yanı sıra Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdullah Baş ile Çorlu’da bulunan tüm taksi duraklarını temsilen taksi esnafı katıldı. Çorlu’daki mevcut taksi duraklarının durumu ve analizi ana başlıklı toplantıda taksi duraklarının yoğunluğu, eski taksi duraklarının durumu, taksi duraklarının iyileştirilmesi, uyuşturucu kullanımına, temin edilmesine yardım eden taksicilerin tespit edilmesi, korsan taksilerle mücadele konusu, duraklardaki genel sorunlar ve çözümleri ve taksi durağı ihtiyacı bulunan bölgelerin tespit edilmesi gibi konular masaya yatırıldı.


Çorlu Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalara da değinen Başkan Sarıkurt, Çorlu’da gerçekleştirilecek projelerle Çorlu trafiğinde ve genelinde pozitif gelişmeler yaşanacağına değindi.


Çorlu’daki esnafla her daim iç içe ve iletişim halinde olduğunu ifade eden Başkan Sarıkurt, toplantıya katılan esnafa teşekkürlerini iletti. Başkan Sarıkurt’un ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade eden taksi esnafı ise çözüm odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a teşekkürlerini ilettiler.


Toplantının bitiminde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, günün anısına taksi esnafı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:53
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