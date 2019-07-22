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Başkan Sarıkurt Nusratiye Mahallesi sakinleriyle buluştu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor adlı mahalle buluşmaları kapsamında Nusratiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:35
Başkan Sarıkurt Nusratiye Mahallesi sakinleriyle buluştu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor adlı mahalle buluşmaları kapsamında Nusratiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Toplantı öncesinde vatandaşlar ve esnaflarla buluşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mahallede öncelikli ihtiyaçlar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda sokaklarda incelemelerde bulundu.


Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sarıkurt, bilgi alışverişinde bulunarak yapılacak çalışmalar konusunda yetkilileri görevlendirdi.


21. toplantı yapıldı


21. kez düzenlenen Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşması Nusratiye Mahallesi’nde yer alan 6 Nolu Sağlık Ocağı yanındaki Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı’nda gerçekleştirildi.


Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor adlı halk buluşmasına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Özcan Veysel Tunçcan ve Güner Çetin, Belediye Meclis Üyeleri Değer Kara ve Nazmi Yamanoğlu, Nusratiye Mahallesi Muhtarı Cemile Doğru ve CHP Çorlu İlçe Sekreteri Bülent Duydu katıldı. Programda vatandaşlara hitap eden Başkan Sarıkurt, belediye çalışmaları hakkında sunum yaptı.


Başkan Sarıkurt görsel sunumun ardından vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevaplarken, talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birim ve kurumlara iletilmek üzere kayıt altına alındı.


Toplantının ardından vatandaşlarla sohbet eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, talep ve şikâyetlerin çözümüne yönelik olarak hızlı adımlar atacaklarını belirtirken, bazı taleplerin uzun vadede yapılabileceğini ve bu konuda gereken çalışmaları yürüteceklerini söyledi.


“Makamdan değil sokaktan yöneteceğiz”


Nusratiye Mahallesi sakinlerine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Daha önce de ifade ettiğim gibi biz şehrimizi makamdan değil, halkımızla birlikte sokaktan yöneteceğiz. Hazırladığımız projelerle kimsesizlere dost eli olacak, her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Devletin şefkat eli Çorlu Belediyesi ile evinizde olacak. Sevincimizi de hüznümüzü de birlikte yaşayacağız. Daha güzel, çağdaş ve daha yaşanılır bir Çorlu için hep birlikte çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:35
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