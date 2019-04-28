0553 313 94 23

Başkan Sarıkurt MBB Encümen Üyeliğine seçildi

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardında gerçekleştirdiği 1.

28 Nisan 2019 Pazar 13:50
Başkan Sarıkurt MBB Encümen Üyeliğine seçildi

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardında gerçekleştirdiği 1. Olağan Meclis Toplantısı’nda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Encümen Üyeliği görevine seçildi. Sarıkurt, “Çorlu’muzu ve Tekirdağ’ımızı en iyi şekilde temsil ederek birlikte önemli çalışmalara imza atacağız” dedi.


Bu yıl 44. kuruluş yılını kutlayan Marmara Belediyeler Birliği’nin İstanbul’da gerçekleştirilen 1. Olağan Meclis Toplantısı’nda birlik başkanı, 1. ve 2. başkan vekilleri ile birlik encümen üyeleri, divan katip üyeleri, denetim komisyonu ve ihtisas komisyonları seçimi yapıldı.



"Başkan Sarıkurt 182 oyla encümen üyeliğine seçildi"


Yapılan seçimlerin ardından Marmara Belediyeler Birliği Başkanlık görevine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın seçildi. Toplantıda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, MBB Encümen Üyesi olarak seçildi.



"Çorlu’muzu ve Tekirdağ’ımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz”


Toplantının ardından açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kuruluşundan bugüne görev alan farklı siyasi partilere mensup başkan ve üyelerin iş birliği içerisinde önemli görevler yerine getirdiklerini belirterek, "Marmara Belediyeler Birliği belediyeler arasında koordinasyon, işbirliği, ortak sorunların çözümü, yetki ve kaynakların artırılması ve çevre bilinci konusunda önemli birliktelikler ortaya koyarak çok önemli çalışmalar ortaya koymuştur. Çeşitli siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyelerinden oluşan birliğimiz farklı belediyeler arasında uzlaşma ve birlikte çalışma kültürünün oluşmasında önemli bir rol üstlenmiş bulunuyor. Bu güne kadar görev alan tüm başkan ve meclis üyelerimize hizmetleri için teşekkür ederim.Birliğimizin değerli üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda encümen üyeliği görevine seçilmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Çorlu’muzu ve Tekirdağ’ımızı en iyi şekilde temsil ederek birlikte önemli çalışmalara imza atacağız. Sorumluluğumuz büyük. İnşallah görev süremiz boyunca hep birlikte belediyecilik ve şehircilik anlamında örnek modeller geliştirerek bunları hayata geçirmeyi başarabiliriz. Göreve seçilen değerli başkan ve meclis üyelerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 13:50
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de terör örgütüne operasyon! Hepsi imha edildi
    1. Tunceli'de terör örgütüne operasyon!..
    2. Van’da Türkiye-İran Sınır Güvenliği..
    3. Eşini öldüren kişi, kendini jandarmaya..
    4. Bağcılar’da Lise Tanıtım Günleri..
    5. Bakan Çavuşoğlu, Irak temaslarını..
    6. Şanlıurfa'da bahis operasyonu: 10..
    7. Evkur Yeni Malatyaspor U19 deplasmanda..
    8. (Özel) Yemek sipariş veren..
    9. Bingöl’de odunluk yangını
    10. Off-Road yarışları nefes kesti
    11. Kahramankazan’da işsizliğe umut olacak..
    12. Aksaray’da otomobil takla attı: 1 ölü,..
    13. Tütüncü’den çalışanlarına başarı..
    14. Aydın’da veteriner hekimler günlerini..
    15. Türkiye 4.5G'yi çok sevdi! 3G'yi 11'e..
    16. Fenerbahçe'de vahim tablo! 1991'den..
    17. Tırın altında kalan yaya öldü
    18. ’Teknodolu Bozüyük 2019’ etkinliği..
    19. İsrail, askerinin kemikleri karşısında..
    20. Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçıyla..
    21. FETÖ, ihanete böyle hazırlandı!..
    22. Şanlıurfa’da yasadışı bahis..
    23. Diyarbakır’da Paskalya kutlandı
    24. Sadık Çiftpınar kendini yaktı
    25. Polis okulunda teknisyenin silahı ateş..
    26. Kahreden kazada ölen 7 kişi için..
    27. Didimli çocuklar uçurtma şenliğinde..
    28. Ülkü Ocakları, Eymir Gölü’nde ’Gençlik..
    29. Kocasinanlı öğrenciler bilgi..
    30. Elektrikçilere kurs veriliyor
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum