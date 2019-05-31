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Başkan Saraç’tan yerelleşme çağrısı

Aydın-Muğla İlleri 3.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:58
Başkan Saraç’tan yerelleşme çağrısı

Aydın-Muğla İlleri 3. Bölge Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, bayram öncesi yaptığı açıklamada vatandaşlara yerelleşme çağrısında bulundu. Günümüzde özellikle genç kuşaklar arasında internetten alışveriş yapmanın moda haline geldiğini belirten Başkan Saraç, internetten uzak durup yerelleşmenin sağlanması halinde hem geleneklerin devam edeceğini hem de piyasadaki durgunluğun da kendiliğinden çözüleceğini kaydetti.


Haziran başı itibariyle başlayacak olan 9 günlük bayram tatili ve ardından başlayacak olan yaz tatili dolayısıyla en çok harcamanın yapılacağı dönemlerden birine daha girildiğini belirten Aydın-Muğla illeri 3. Bölge Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, “Örf ve adetlerimize göre bizde sevinç ve üzüntüler çevremizle yaşanır. Ancak son zamanlarda içine düştüğümüz internet ve dijital dünya bizleri gelenek ve göreneklerimizi unutturduğu gibi ekonomi ve alışveriş kültürümüzü de unutturmaya başladı. Maalesefinternet bir internet modası çıktı herkes bu modaya uyuyor. Vatandaşlarımıza önce alışveriş yaparken sonra da bayramlaşırken internetten uzak durmaya çağırıyoruz. Bir çoğumuzun ya kendisi ya da yakını esnaf.Biz birbirimizden alışveriş yapmadığımızda işsizlik ve ekonomik sorun daha da büyüyecektir. Bu nedenle önce birbirimize sahip çıkmalıyız. Nasıl internet üzerinden bayramlaşmalar bir şeye benzemiyor ise internet üzerinden alışveriş de yerel esnaf için bir anlam ifade etmiyor” diyerek vatandaşların bayramda önce yerel esnafı tercih etmesini tavsiye etti.


“Geçen yıl 645 milyon TL kredi kullandırdık”


Aydın-Muğla İlleri 3. Bölge Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, esnaf ve sanatkara olan desteklerinin devam ettiğini de belirterek “2018 yılında bölge birliğimize bağlı 42 kooperatifimiz tarafından kayıtlı 29 bin 116 esnaf ve sanatkarımızdan 19 bin 164 ortağa, kullandırılan toplam kredi miktarı 1 milyar 085 milyon TL’ye ulaştı. Esnaf ve sanatkarımıza desteklerimiz devam ediyor. Şu anda 2019 Mayıs itibariyle kredi destek miktarımız 1,5 milyar TL’ye yükseldi” diyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:58
  1. sanat
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