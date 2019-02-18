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Başkan Saraç’tan ‘40 günlük hoşgörü ve anlayış’ çağrısı

Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 3.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:36
Başkan Saraç’tan ‘40 günlük hoşgörü ve anlayış’ çağrısı

Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 3. Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala ‘hoşgörü ve anlayış’ çağrısında bulundu.Seçime sayılı günler kala demokrasi mücadelesinin daha da yoğunlaştığını ancak kimsenin görüşünü savunurken karşısındakini kırmamaya özen göstermesi gerektiğini belirten Saraç, “1 Nisan sabahı yönetimler değişse bile bizim komşularımız ve akrabalarımız değişmeyecek. Bu nedenle herkes görüşünü dile getirip savunsun ama kimse birbirini kırmasın” dedi.


Demokrasinin olmazsa olmazı seçimlere giderken pek çok kişinin evinde, mahallesinde ya da işinde en yakınlarını bile kırabildiğini belirten Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 3. Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, önümüzdeki 6 haftalık süreçte herkesin daha dikkatli ve birbirine karşı özenli olmasını tavsiye etti.Demokrasinin en büyük nimetlerinin seçimler olduğunu belirten Saraç, “Demokrasinin olmazsa olmazı sandık aslında halk için bir nimettir. Ancak seçimlerin dostlukları bitirmemesi gerekir. Özellikle yerel seçimlerde demokrasinin kalesi ilimiz Aydın’da her seçim sonrası pek çok dost ve akrabanın arasının açıldığına şahit oluyoruz. Yıllardır ev veya işyerinde komşuluk yapan kişiler maalesef seçim nedeniyle konuşurken birbirlerini darıltıyor. 31 Mart’a şurada yaklaşık 40 günlük bir süreç kaldı. Herkesin görüşünü savunup benimsediği kişiyi desteklemesi çok güzel bir durum ancak insanlarımız görüşlerini paylaşırken daha dikkatli olup çevresini kırmamalı. Tüm hemşerilerimiz 31 Mart’a kadar daha dikkatli konuşmaya ve daha hoşgörülü olmaya çağırıyoruz. Özellikle esnaf ve sanatkarlarımızın seçim süreçlerinde yıllardır kardeş gibi geçindiği komşusu ile arası açılabiliyor. Sandıktan kim çıkarsa çıksın 1 Nisan sabahı sizin komşunuz,, dost ve akrabalarınız değişmeyecek” diyerek herkesi sağduyu ve hoşgörüye davet etti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:36
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