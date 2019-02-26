Başkan Saraçoğlu, Tarihi Kentler Birliği’nin ’Konya çalıştayı’na katıldı Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Konya’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayı ve Şubat Ayı Encümen toplantısına katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Konya’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayı ve Şubat Ayı Encümen toplantısına katıldı.

Çalıştay kapsamında; “Kültürel Mirasın Korunmasında Deneyim Paylaşımı” konulu bir panel düzenlendi.

“Kültürel Mirasın Korunmasında Deneyim Paylaşımı” konulu panelden sonra gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Şubat Ayı Encümen Toplantısında Şanlıurfa Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Nihat Çiftçi, Encümen Üyelerine hediye taktim etti. Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayının ardından katılımcılara yönelik inceleme gezisi gerçekleştirildi.

Tarihi Kentler Birliği Konya Bölge Çalıştayı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şanlıurfa Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Nihat Çiftçi, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile çeşitli illerden belediye yöneticilerinin, akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.