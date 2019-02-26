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Başkan Saraçoğlu, Tarihi Kentler Birliği’nin ’Konya çalıştayı’na katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Konya’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayı ve Şubat Ayı Encümen toplantısına katıldı.

26 Şubat 2019 Salı 11:19
Başkan Saraçoğlu, Tarihi Kentler Birliği’nin ’Konya çalıştayı’na katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Konya’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayı ve Şubat Ayı Encümen toplantısına katıldı.


Çalıştay kapsamında; “Kültürel Mirasın Korunmasında Deneyim Paylaşımı” konulu bir panel düzenlendi.


“Kültürel Mirasın Korunmasında Deneyim Paylaşımı” konulu panelden sonra gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Şubat Ayı Encümen Toplantısında Şanlıurfa Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Nihat Çiftçi, Encümen Üyelerine hediye taktim etti. Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayının ardından katılımcılara yönelik inceleme gezisi gerçekleştirildi.


Tarihi Kentler Birliği Konya Bölge Çalıştayı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şanlıurfa Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Nihat Çiftçi, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile çeşitli illerden belediye yöneticilerinin, akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla yapıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:19
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