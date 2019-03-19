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Başkan Saraçoğlu, şehit aileleriyle buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle düzenlenen yemekte şehit aileleri ile bir araya geldi.

19 Mart 2019 Salı 20:34
Başkan Saraçoğlu, şehit aileleriyle buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle düzenlenen yemekte şehit aileleri ile bir araya geldi.


Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle İl Özel Tesislerinde düzenlenen yemekte Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, şehit ailelerinin masalarına konuk oldu.


Samimi bir ortamda geçen programda Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın duasının ardından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, şehit yakınlarıyla tek tek ilgilendi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:34
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