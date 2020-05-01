Başkan Sandıkçı'dan çağrı: Gün birlik olma günü

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Koronavirüsle mücadele kapsamında aldıkları tedbirleri yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Her zaman olduğu gibi bu zorlu günlerde de vatandaşlarımızın yanında olmaya, yardımlarına koşmaya devam ediyoruz. Biz vatandaşımızın hizmetkarıyız." dedi.

Başkan Sandıkçı sözlerine şöyle devam etti:

"Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri birimimiz ilçe genelinde yardım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Salgından dolayı evinden çıkamayan, yalnız yaşayan, kronik hastalığı olan ve işsiz kalmış vatandaşlarımızın yanındayız."

'Gün birlik olma günüdür'

"Göreve geldikten sonra kurmuş olduğumuz Aile ve Sosyal Yardım Hizmetleri birimimiz vatandaşlarımızın hem maddi hem de manevi olarak zor günler geçirdiği bu günlerde mesai mefhumu gözetmeksizin onlara hizmet ediyorlar. Bu fedakârca çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gün birlik olma, ihtiyacı olanlara hep birlikte destek olma günüdür. Zorda kim varsa yardımına koşmaya devam edeceğiz."