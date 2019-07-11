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Başkan Sandıkçı: “Spora ve sporcularımıza desteklerimiz devam edecek”

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Temel amacımız her bir çocuğumuzu sporla buluşturmak.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:20
Başkan Sandıkçı: “Spora ve sporcularımıza desteklerimiz devam edecek”

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Temel amacımız her bir çocuğumuzu sporla buluşturmak. Canik Belediyemiz sporun öncüsü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Canik Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteklerimiz devam edecek” dedi.


Türkiye Boks Federasyonu tarafından 3-8 Temmuz tarihleri arasında Amasya’da düzenlenen Üst Minikler ve Genç Bayanlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na 34 ilden 350 sporcu katılım gösterdi.5 sporcuyla müsabakalara katılan Canik Belediyesi sporcuları büyük başarıya imza atarak madalyaları topladı.



Milli Takım gururu


Gerçekleşen zorlu müsabakalarda 38 kilogram kategorisinde mücadele eden Zeynep Gülcan Tuğrul Türkiye Şampiyonu, 57 kilogramda Gözdenur Sönmez Türkiye Şampiyonu, 51 kilogramda Aslıhan Şeker Türkiye ikincisi, 81 kilogramda Nazlıcan Ayma Türkiye ikincisi ve 48 kilogramda Gamze Danışmaz Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçlarla Canik Belediyesi’nin 5 boks sporcusu Milli Takım seçmelerinde yarışmaya hak kazandı.



“Temel amacımız her bir çocuğumuzu sporla buluşturmak”


Başarılı sporcuları belediyede ağırlayan Başkan Sandıkçı, madalya kazanan sporcuları, onları her daim destekleyen sporcu velilerini ve antrenörler Nihat Bilir ve Özcan Aslankılıç’ tebrik etti. Amatör spor kulüplerine rakip olacak değil, destek olacak bir anlayışla spor faaliyetlerine yön verdiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, “Temel amacımız her bir çocuğumuzu sporla buluşturmak. Canik Belediyemiz sporun öncüsü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.Canik Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteklerimiz devam edecek. Gençlerimizin sağlıklı, ahlaklı, nitelikli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Sporla ilgilenen yavrularımız hem kötü alışkanlıklardan ve kötü ortamlardan uzak kalıyor hem de sağlıklı bireyler olarak topluma faydalı insanlar oluyorlar. Bu gurur hepimizin” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:20
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