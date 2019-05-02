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Başkan Sandıkçı: “Kapımız yatırımcılara açık”

Başkent Ankara’da yaşayan Samsunlu sanayici ve işadamlarını ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Samsun’umuz için emek veren, çalışma yapan herkesi takdir ediyoruz.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:09
Başkan Sandıkçı: “Kapımız yatırımcılara açık”

Başkent Ankara’da yaşayan Samsunlu sanayici ve işadamlarını ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Samsun’umuz için emek veren, çalışma yapan herkesi takdir ediyoruz. Şehrimizin gelişimi için önemli gördüğümüz yatırımcılarımıza kapımız her zaman açık" dedi.


Ankara Samsunlu Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (ASİYAD) Başkanı Osman Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sohbet ortamında geçen ziyarette Yılmaz, Başkan Sandıkçı’ya yeni görevinde başarı dilerken, Başkan Sandıkçı da, Samsun’un yararına olacak tüm yatırımları destekleyeceklerini ve yatırımcılara kapılarının açık olduğunu söyledi.


Samsunlu sanayici ve işadamlarının dernek çatısı altında bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sandıkçı, "Şehrimizin gelişiminde önemli gördüğümüz işadamlarımızla sürekli istişare içinde olacağız. Bizler yerel yönetim olarak, işadamlarımız da yatırımcı olarak yaşadığımız şehre faydalı olacak çalışmaları ortak akılla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ülkemiz ve Samsun’umuz için emek veren, çalışma yapan herkesi takdir ediyoruz. Bu manada üzerimize düşen her konuda yardımcı olacağımızın bilinmesini istiyorum. Canik, gerek şehir merkezine gerek limana havaalanına ve sanayi bölgelerine olan yakın konumu, gerekse insan gücü potansiyeliyle gelişime açık bir ilçe. İnşallah ilçemizin ve dolayısıyla şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek daha fazla gelişim sağlayacak, insanlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam konforunu artıracak çalışmalar ortaya koyacağız. Bu noktada şehrimizin gelişimi için önemli gördüğümüz yatırımcılarımıza kapımız her zaman açık" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:09
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