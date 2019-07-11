Başkan Saklı’dan Kur’an kurslarına ziyaret Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Kur’an kursunu ziyaret etti.

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Kur’an kursunu ziyaret etti.

Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Ebu Eyyübel Ensari Kız Kur’an Kursunu ziyaret eden Başkan Saklı, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Öğrencilerin her türlü ihtiyaçları için belediye olarak seferber olduklarını ifade eden Başkan Saklı, yaz aylarında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Kur’an kurslarına ilginin oldukça arttığını söyleyerek, eğitim gören öğrencilere başarılar diledi.

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