Başkan Şahin’in Ramazan Bayramı mesajı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.31 Mayıs 2019 Cuma 16:15
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, “Sevgi ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı bayramlar, aynı zamanda birlik ve beraberlik tablosunun oluştuğu zaman dilimleridir. Şehrimiz, ülkemiz ve bütün dünyada çocukların sevindiği, kardeşlik ve paylaşmanın arttığı bir yaşam temennisiyle bütün hemşehrilerimiz, milletimiz ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.
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