Başkan Şahin’in esnaf ve ev ziyaretleri
Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ev ziyaretleri devam ediyor.11 Mart 2019 Pazartesi 12:38
Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ev ziyaretleri devam ediyor.
Osmaneli esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Şahin, “Seçim çalışmalarımız kapsamında esnaf ve ez ziyaretlerinde bulunduk. Bizleri çok büyük destek veren Osmaneli halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir. 31 Martta Osmaneli halkı kendi iradesini hiçe sayarak aday belirleyenlere sandıkta cevabını verecek. Osmaneli halkı önümüzdeki 5 yılda kenti yönetecek başkanını kendisi belirlemek için sabırsızlanıyor” dedi.
Öte yandan Başkan Şahin çalışmaları kapsamında Osmaneli Avcılar Kulübü üyeleriyle bir araya geldi.
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