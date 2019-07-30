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Başkan Şahin’den yaz spor okullarına ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Talat Özkarslı Spor Salonu’nda açılan Yaz Spor Okulları’nı ziyaret etti.

30 Temmuz 2019 Salı 14:58
Başkan Şahin’den yaz spor okullarına ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Talat Özkarslı Spor Salonu’nda açılan Yaz Spor Okulları’nı ziyaret etti. Şahin, çocuklara sporla beden, kitaplarla zihin gelişimi için bol bol çalışmaları gerektiğini söyledi.


“Spor Dostu Kent” ve “Çocuk Dostu Kent” söylemleriyle farkındalık oluşturan Gaziantep, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle uzun bir yaz tatiline çıkan çocukları, sporla buluşturdu. "Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” sözünü yürüttüğü çalışmalara yansıtan Büyükşehir Belediyesi, açtığı spor kurslarıyla geleceğin sporcularına fırsat veriyor.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çocukların yaz tatillerini daha verimli ve zamanlarını dolu dolu geçirebilmesi amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da faaliyetleriyle toplumun tüm kesimini kucaklayan yaz spor okulları, calışmalarına devam ediyor. Yoğun ilgi gören basketbol, voleybol, güreş, karate, tekvando ve fitnesi kurslarına giden kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, çocuklarla sohbet etti.


7-14 yaş arası çocuklara oluşturulan 6 grupla eğitim veren Talat Özkarslı Spor Salonu Yaz Spor Okulları, 8 farklı branşta 850 kursiyer, hafta içi 4 gün boyunca eğitiliyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:58
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