Başkan Şahin’den eğitime tam destek Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Kültür ve Kongre Merkezi’nde faaliyet gösteren ’Başarıya Giden Yol Doğru Tercih’ stantlarını gezerek verilen hizmet hakkında bilgi aldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Kültür ve Kongre Merkezi’nde faaliyet gösteren ’Başarıya Giden Yol Doğru Tercih’ stantlarını gezerek verilen hizmet hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Semih Şahin’in Liseye Geçiş Sınavına giren öğrencilerin doğru ve sağlıklı tercih yapabilmelerine katkı sağlayacak başarıya giden yol doğru tercih standında öğrenci ve velilere uzman rehberler eşliğinde tercihler yapılıyor. Çalışmanın gerçekleştirildiği Kültür ve Kongre Merkezine giden Belediye Başkanı Semih Şahin, öğrenci ve velilerle görüşerek başarılar diledi.

Öğrenci ve veliler de verilen hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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