Başkan Şahin, vatandaşları ağırlamaya devam ediyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yapılan tebrik ziyaretlerinde yaptığı açıklamada; “Başarımızın arkasında milletimiz var” ifadelerini kullandı.

Halkın kararıyla belediye başkanlığı görevine seçilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ildeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik’in Osmaneli İlçesi ve Dodurga Beldesi Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti Teşkilat mensuplarını ağırlayan Belediye Başkanı Semih Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuklarına teşekkür etti. Şahin, ‘’Tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte ilçeleriyle ve beldeleriyle hep beraber Bilecik’imiz için hizmet edeceğiz. Hep birlikte başardık, birlikte kazandık. Şimdi tüm partililerimizde birlikte Bilecik için çalışma zamanı” şeklinde konuştu.