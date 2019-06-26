Başkan Şahin sporcuları ağırladı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Aikido ve Savunma Sanatları Gençlik ve Spor Okulu eğitmeni Mehmet Başaran ve beraberindeki sporcuları ağırladı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Aikido ve Savunma Sanatları Gençlik ve Spor Okulu eğitmeni Mehmet Başaran ve beraberindeki sporcuları ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Belediye Başkanı Semih Şahin, konuklarına teşekkür etti. Bilecik’in savunma sporundaki başarısına ilişkin değerlendirmelerin olduğu ziyarette Belediye Başkanı Semih Şahin, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eğitmen Mehmet Başaran ve sporcular ise, Belediye Başkanı Semih Şahin’e, konukseverliği ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

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