0553 313 94 23

Başkan Şahin şampiyonları ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Nevşehir’de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasına katılarak elde ettikleri başarıyla Bilecik’e dönen sporcular ve antrenör Caner Özteke’yi makamında ağırladı.

06 Ağustos 2019 Salı 15:27
Başkan Şahin şampiyonları ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Nevşehir’de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasına katılarak elde ettikleri başarıyla Bilecik’e dönen sporcular ve antrenör Caner Özteke’yi makamında ağırladı.


Başkan Şahin, Antrenör Özteke ve sporcular, Serhat Şahin, Utku Açıkgöz ve Emirhan Ilgın’ı tebrik etti. Geçen hafta gerçekleştirilen müsabakada, Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Oyuncusu Utku Açıkgöz, koparmada 118 kilogram, silkmede 138 kilogram ile Türkiye 2’ncisi olurken, Bilecikli Milli Halterci Bahadır Erdal ise Koparmada 108 kilogram, Silkmede 133 kilogram kaldırmıştı. Serhat Şahin 96 kilogram sikletinde U15 Türkiye 2.’si olurken, Emirhan Ilgın ise 102 kilogram sikletinde U15 Türkiye 2’ncisi olmuştu.


Her zaman sporun, eğitimin ve gençliğin yanında yer aldıklarını kaydeden Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi imkanları doğrultusunda faydalı çalışmalar için katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti.


Halter Antrenörü Caner Özteke ise vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Semih Şahin’e teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göz kuruluğuna dikkat
    1. Göz kuruluğuna dikkat
    2. PETLAS'tan bayramda yola çıkacaklara..
    3. Malezya'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    4. Kahvaltı yaparken fark ettiler, birden..
    5. Akhisar’da Basketbol Spor Kulübü..
    6. Adalet Bakan Yardımcısı Birkan,..
    7. Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar..
    8. Frontex'in insan haklarını ihlal..
    9. Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı
    10. ‘İller Tanıtım Sergisi’nde Van..
    11. Menemenspor Galip Güzel'i transfer etti
    12. Gece idrara çıkma sebepleri nelerdir?
    13. Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti
    14. Manisalı sporcu üç ayda Türkiye 3.sü..
    15. Dünyanın en ince altını üretildi
    16. Serinlemek için denize giren iki kişi..
    17. Özhan’da kurbanlık satışları başladı
    18. Demirci’deki Eğitim Merkezine inceleme..
    19. Sinop’ta Kurban Bayramı öncesi..
    20. Kuşadası’nda gıda güvenliği toplantısı..
    21. Tomruk çarpan orman işçisi hayatını..
    22. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    23. ‘Hırsızlara ve dolandırıcılara karşı..
    24. Silahlı kişilerce kaçırılan Libyalı..
    25. En çok bayramlık çikolata tüketen..
    26. Batman’da 4 bin kişi sigarayı bıraktı
    27. Ankara Barosu’ndan sapkın yayınlara..
    28. Niğde'de uyuşturucu satıcılarına..
    29. Erdemli’de bayram hazırlıkları sürüyor
    30. Mars roketinin prototipi bu ay hazır..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'