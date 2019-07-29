Başkan Şahin pazar esnafı ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, çalışmaları kapsamında Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Şahin, vatandaşlar ile esnafın talep ve görüşlerini dinledi. Bilecik Belediyesi olarak halkı dinlediklerini ve bu çerçevede şehir için çalışmalar üretme gayretinde olduklarını kaydeden Başkan Şahin, “Kapalı pazar esnafımızı selamladık, hayırlı işler diledik. Pazar alanındaki tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza öncelikle ilgilerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Taleplerinin farkındayız, önerilerine de her zaman açığız. Tüm desteğimiz ile her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar da Başkan Şahin’e ziyareti ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.